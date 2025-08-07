Дрессировка сработала: в Кремле определились по поводу встречи с Трампом

О присутствии Зеленского тоже сказали

Встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина пройдет в ближайшие дни. Белый дом и Кремль уже согласовали все договоренности.

Об этом сообщил советник Путина Юрий Ушаков. По его словам, обе стороны уже приступили к подготовке.

Ушаков подчеркнул, что место проведения встречи будет сообщено позже, но его уже выбрали. В настоящее время страны готовят все необходимое для обеспечения нужного уровня безопасности лидеров стран.

"Согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи Путина и Трампа, стороны приступили к ее проработке", — заявил Ушаков.

По его словам, спецпредставитель США Стив Виткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва "это оставила без комментария". Кроме того, в США официально не подтверждали встречу Путина и Трампа.

Добавим, что Трамп требует от своей команды поскорее спланировать встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским правителем Владимиром Путиным. Президент США хочет провести их уже на следующей неделе.

В то же время в американских СМИ намекают, что, несмотря на желание Трампа, есть ряд преград — от политических до логистических. Масла подлил не исключивший встречи государственный секретарь США Марко Рубио, но, по его словам, перед этим "многое должно произойти".

