Встретятся ли Трамп, Зеленский и Путин в реальности: что говорят букмекеры и СМИ

Букмекеры принимают ставки на вероятность встречи Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил обнадеживающее заявление о возможном перемирии с Россией после того, как спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стивен Виткофф, посетил Кремль. В то же время в Белом доме заговорили о возможности встречи Трампа и российского правителя Владимира Путина, а в Кремле и Киеве — о возможной встрече Зеленского и Путина.

На все эти события принимают ставки букмекеры. Данные, опубликованные на платформе Polymarket, демонстрируют два "лота ставок": возможность встречи Зеленского и Путина в августе этого года и возможность встречи Зеленского и Путина в 2025 году вообще. Отметим, в обоих случаях шансы достаточно низкие.

Так, возможность встречи Зеленского и Путина в 2025 году неожиданно показала падение на 14% — сейчас вероятность этого события составляет 17%. А вот шансы на встречу Зеленского и Путина в августе 2025 года, наоборот, демонстрируют рост — с 3% они выросли до 8% (+5%).

Справка: Polymarket — децентрализованная платформа рынков предсказаний, позволяющая пользователям делать ставки на конец мировых событий. Используя криптовалюту, пользователи покупают и продают акции, чтобы сделать ставку на возможность выбранного ими события.

Что говорят в американских СМИ

Тем временем американский телеканал Fox News в лице репортера Питера Дуси сообщил, что саммит с участием Зеленского, Трампа и Путина якобы может состояться уже на следующей неделе. По словам спикера Белого дома Кэролайн Левитт, именно россияне выразили желание провести встречу с Трампом.

"Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, а президент открыт для встречи как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась", – заявила Левитт.

Со своей стороны, Трамп открыт для встречи с президентом Украины и российским правителем. Это может произойти на следующей неделе, пишет Дуси. Однако, по его словам, место вероятной встречи пока неизвестно. Это может быть либо в Белом доме, либо в любой нейтральной стране, которые обычно предоставляют площадки для подобных встреч. Также есть шанс, что саммит вообще не состоится.

Издание CNN со ссылкой на собственные источники пишет, что встречу будет сложно провести в столь короткие сроки. Чиновник в Белом доме объяснил журналистам, что есть большой список преград — начиная от ситуации на переговорах и заканчивая чисто логистическими вопросами.

"Один чиновник Белого дома отметил, что хотя Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным уже на следующей неделе, вероятно, будет тяжело провести встречу в эти сроки, учитывая переговоры, которые придется провести, а также логистические препятствия", – говорится в сообщении.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что Путин может согласиться на заключение перемирия в воздухе, чтобы дать Трампу какую-нибудь победу. В то же время Москва пока не готова останавливать наземное наступление. А после визита Виткоффа в Кремль стало известно, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным на следующей неделе. После этого он намерен провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.