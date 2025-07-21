Что общего у друга Украины с Путиным и почему Алиева называют диктатором

Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время полномасштабной войны поддерживает Украину и неоднократно оказывал помощь нашей стране. Однако в нем есть некоторая схожесть с главой Кремля Владимиром Путиным и его подходом к управлению страной.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как Ильхам Алиев относится к Украине и России, и что у него общего с российским диктатором Владимиром Путиным.

Конфликт России и Азербайджана

Отношения между Россией и Азербайджаном значительно ухудшились на фоне авиакатастрофы E-190 под Актау в декабре 2024 года. Лайнер Embraer 190, выполнявший рейс J28243 Баку — Грозный, сбитый российским ПВО, упал в степь на территории Казахстана. Погибли 38 человек.

А после масштабных задержаний в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры в конце июня 2025 года, конфликт между странами разгорелся с новой силой.

Так, в Екатеринбурге правоохранители задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлински. По информации журналистов, вместе с ним были арестованы еще два человека, среди которых — его сын, адвокат Мутвали Шихлински.

В ходе задержания умерли братья 55-летний Зияддин и 60-летний Гусейн Сафаровы. Последний скончался в административном здании МВД в Екатеринбурге, а его брат — в тот же день в служебном автомобиле оперативного органа.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о пытках и убийстве, обвинив в произошедшем правоохранительные органы России.

"Пострадавшим были нанесены множественные удары по различным частям тела твердыми тупыми предметами, в результате чего они получили тяжкие телесные повреждения", — утверждает Генпрокуратура.

Азербайджан отреагировал на инцидент жесткими мерами. Парламентская делегация республики отменила визит в Россию. Минкультуры Азербайджана отменило все совместные культурные мероприятия с российскими государственными и частными учреждениями.

Алиев — друг Украины?

Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины, а сам Алиев убежден, что нужно "никогда не соглашаться на оккупацию".

Как лидер государства, которое после трех десятков лет смогло восстановить свою целостность, он дал один совет украинцам.

"Думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы", — сказал Ильхам Алиев 19 июля 2025 года во время выступления на Шушинском медиафоруме.

К тому же, Азербайджан отправлял гуманитарную помощь на большие суммы. Но в то же время, страна не оказывала военную поддержку Украине в виде техники или оружия. И это при том, что еще в 90-е Киев поставлял оружие Азербайджану, когда тот строил собственную армию. А в 2005-2010-х годах Украина отправляла в южнокавказскую страну основные комплексы вооружений. Речь идет о танках, артиллерии, вертолетах, системах залпового огня и прочего.

Также из плюсов стоит подчеркнуть, что в первые месяцы после широкомасштабного вторжения России, представительство азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в Украине бесплатно заправляло автомобили скорой помощи и ГСЧС.

Летом 2025 года украинская журналистка Олена Курбанова лично вручила Ильхаму Алиеву шевроны подразделений ВСУ. Он в свою очередь принял их и выразил свою благодарность.

"Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же", — отметил президент Азербайджана.

Ильхаму Алиеву вручили шевроны. Скриншот видео

Но в то же время, Азербайджан не присоединился к странам, которые ввели против России санкции после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", – заявлял Алиев рамках Международного форума Черноббио (Италия) в 2024 году.

За два дня до того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине, Азербайджан и РФ подписали в Москве декларацию о союзническом взаимодействии. В числе прочего, Россия и Азербайджан договорились о предоставлении друг другу военной помощи, о безотлагательных консультациях в случае возникновения "угрозы миру" или интересам безопасности одной из сторон.

В 2024 году Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС, а это объединение тех стран, которые недовольны миропорядком и политикой Запада. Туда же входит и Россия.

По мнению политолога Алексея Голобуцкого, с которым пообщался "Телеграф", Алиев — друг Украины по несчастью, но не больше.

– Мы с Азербайджаном — бывшие советские республики, и это между нами общее.

И смерть империи, которую мы наблюдаем, включая войну. Да, это касается Азербайджана, в том числе. В этом плане мы друзья, но не больше, – отметил эксперт.

Что общего у Алиева и Путина

Ильхама Алиева, так же как и Владимира Путина, многие называют "диктатором". В их модели правления есть некоторая схожесть.

Алиев и Путин в Ялте в 2003 году

Начать стоит с того, что Алиев у власти с 2002 года после своего отца Гейдара Алиева, который занимал президентский пост. Путин занимает кресло президента с 2000 года. Таким образом, оба удерживают власть десятилетиями.

Ильхам Алиев

Также особо внимание стоит обратить на процесс выборов в Азербайджане. Так, например, в 2024 году наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что у них есть "серьезные вопросы" по поводу президентских выборов в стране, на которых с большим отрывом победил Ильхам Алиев. ОБСЕ указала на "признаки вброса бюллетеней" и отсутствие мер по предотвращению многократного голосования.

И Алиев и Путин выстраивают культ личности. Президент РФ это делает через идею "великой державы" и призрачных "побед над Западом", а глава Азербайджана — через пропаганду побед в Карабахе.

Также важно добавить, что в Азербайджане, как и в России, не терпят оппозицию.

"Не то что смена власти – мы даже в парламент избраться не можем. Мы выигрываем количество голосов, но в данное время в нашем парламенте на 125 мест ни одного члена оппозиции нет. Однопартийная система", — считает координатор Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Эльшан Гасанов.

Правозащитники считают, что под удар попадают не только люди, связанные с политикой, но и, например, блогеры. Та же ситуация в сегодняшней путинской России. Критические высказывания блогеров или активистов могут стать поводом для их травли или привлечения к ответственности.

В Азербайджане сейчас сохраняются большие проблемы с реальным обеспечением свободы слова и выражением мнений. Об этом свидетельствуют происшествия с журналистами, закрытие оппозиционных организаций и один из самых низких индексов свободы прессы в мире. Правительство хочет сохранить контроль над информационным пространством. Журналисты подвергаются задержанию или тюремному заключению по ложным обвинениям.

Например, как пишет BBC, Суд в Азербайджане приговорил семерых журналистов к лишению свободы на сроки от 7,5 до 9 лет. Шесть из тех, кто был признан виновным в различных преступлениях, связаны с изданием Abzas Media, публиковавшим расследования о бизнесе азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Алексей Голобуцкий подчеркнул еще одну общую деталь между Алиевым и Путиным: отец Алиева был выдающимся функционером КГБ, а Путин — офицером КГБ.

Путин и Алиев на чемпионате мира 2018 года по дзюдо в Баку

Эксперт подметил, что и Путин и Алиев — авторитарные лидеры. Однако Путин уже превратился в тоталитарного, но и президент Азербайджана — далеко не демократический лидер.

– Россия для Азербайджана один из самых крупных торговых партнёров. А за последние три года Баку стал очень нужен России из-за "серого" импорта…, — объясняет эксперт.

За что критикуют Алиева

Критика в сторону Алиева в Украине может быть, по мнению Голобуцкого, из-за того, что Азербайджан — не демократическая страна.

– И Алиева буквально диктатором не назовешь, но он авторитарный правитель, – говорит собеседник.

Если смотреть на ситуацию с той стороны, что Алиев не дает Украине оружие во время полномасштабной войны, то, как подчеркнул Голобуцкий, Азербайджан столкнулся бы с серьезными последствиями после такого серьезного шага. И это означало бы полный разрыв с Россией.

– Нужно понимать, что Азербайджан — не такая мощная страна, которая может нас забрасывать оружием. Если она начнет поставлять оружие, это будет означать полный разрыв с Россией и с возможными серьезными последствиями, – считает эксперт.

Биография Ильхама Алиева

Азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года (пять раз побеждал на выборах: 2003, 2008, 2013, 2018, 2024).

Родился 24 декабря 1961 года в Баку, в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева и старшего научного сотрудника института офтальмологии Зарифы Алиевой.

В 1977 году окончил среднюю школу № 6 города Баку и поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). По окончании института, в 1982 году он поступил в аспирантуру МГИМО.

В 1985 году работал на преподавательской работе в Московском государственном институте международных отношений. А после этого занялся частным предпринимательством. В 1991 году он возглавил фирму "Ориент".

В 1992 году переехал в Стамбул, поскольку основная деятельность фирмы была связана с Турцией.

Ильхам Алиев

С 1994 по август 2003 года — вице-президент, затем первый вице-президент "SOCAR".

В 1995 году был избран, а в 2000 году переизбран депутатом Милли меджлиса Азербайджана. Но в 2003 году, вступив на должность премьер-министра Азербайджанской Республики, сложил депутатские полномочия.

В 1997 году стал президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана

В январе 2003 года Алиев был избран заместителем председателя ПАСЕ и членом бюро ПАСЕ.

15 октября 2003 года в стране прошли президентские выборы, победу на которых одержал Алиев, набрав 79,46 % голосов (затем он побеждал на президентских выборах в 2008, 2013, 2018 и 2024 годах).

Позже он утвердил свою супругу Мехрибан в должности Первого вице-президента Азербайджана.

В 2009 году Алиев был включён в книгу "500 самых влиятельных мусульман мира"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после того, как Ильхам Алиев поддержал Украину, россияне впали в ярость. А некоторые из них уже призывают готовиться к войне против Азербайджана.