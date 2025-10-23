Роберт Бровди пожелал Венгрии избавится от зависимости от влияния России

Командир аэроразведки Сил обороны Украины, волонтер и военный блогер Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", состоящий в браке уже более 30 лет, обратился к венграм в день годовщины революции 1956 года. В своем обращении он напомнил, как 69 лет назад венгры поднялись против советской оккупации и пожелал современной Венгрии снова освободиться от российского влияния.

Об этом шла речь в Телеграмм-канале "Мадяра". Он подчеркнул, что 69 лет назад венгры смело говорили "Ruszkik haza" ("Россияне — прочь").

"69 лет назад историческая Родина моего Отца Иосифа Бровди смело сказала красной диктатуре "Ruszkik haza". Оккупант с "русским миром" затягивался контингентом в Венгрию, направляясь танками и пехотой через закарпатские Мукачево-Берегово на границу и вглубь. И потек вглубь.

Праздничные митинги к годовщине 1956-го в этом году воспринимаются не только как историческое чествование. По его мнению, они также рассматриваются как один из сигналов перед парламентскими выборами, запланированными на 2026 год.

Именно поэтому Бровди обратился с призывом сделать верный выбор. "Так пусть без крови! А за Тисой наконец-то появится Мадяр, для всех Мадяров МАДЯР", — отметил командующий беспилотных систем ВСУ.

