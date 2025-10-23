Укр

Пусть без крови! "Мадяр" обратился к соседке Украины с важным посланием

Наталья Дума
Роберт "Мадьяр" Бровди Новость обновлена 23 октября 2025, 15:45
Роберт Бровди пожелал Венгрии избавится от зависимости от влияния России

Командир аэроразведки Сил обороны Украины, волонтер и военный блогер Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", состоящий в браке уже более 30 лет, обратился к венграм в день годовщины революции 1956 года. В своем обращении он напомнил, как 69 лет назад венгры поднялись против советской оккупации и пожелал современной Венгрии снова освободиться от российского влияния.

Что следует знать

  • Роберт Бровди (позывной "Мадяр") обратился к венграм и призвал освободиться от влияния РФ
  • Он напомнил об историческом сопротивлении Венгрии советской оккупации

Об этом шла речь в Телеграмм-канале "Мадяра". Он подчеркнул, что 69 лет назад венгры смело говорили "Ruszkik haza" ("Россияне — прочь").

"69 лет назад историческая Родина моего Отца Иосифа Бровди смело сказала красной диктатуре "Ruszkik haza". Оккупант с "русским миром" затягивался контингентом в Венгрию, направляясь танками и пехотой через закарпатские Мукачево-Берегово на границу и вглубь. И потек вглубь.

Венгры восстали против РФ 1965 год

Праздничные митинги к годовщине 1956-го в этом году воспринимаются не только как историческое чествование. По его мнению, они также рассматриваются как один из сигналов перед парламентскими выборами, запланированными на 2026 год.

Венгрии революция 1965

Именно поэтому Бровди обратился с призывом сделать верный выбор. "Так пусть без крови! А за Тисой наконец-то появится Мадяр, для всех Мадяров МАДЯР", — отметил командующий беспилотных систем ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Петер Мадяр может прийти к власти в Венгрии. Узнайте, что известно о предполагаемом преемнике Орбана.

