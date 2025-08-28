"Запихните себе этот запрет…" Зеленский и "Мадяр" эмоционально отреагировали на решение Венгрии

Удары по автопроводу "Дружба" стали краеугольным камнем

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет командующему Сил беспилотных систем Роберту Бровди, "Мадяру" въезжать в Венгрию. Такое решение венгерского руководства возмутило президента.

Об этом он рассказал в своем сообщении. По его словам, Венгрия прибегает к дискриминации представителей венгерской общины в Украине, ведь Бровди — этнический венгр.

"Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это может вызвать только возмущение. Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", — подчеркнул президент.

Красноречивая реакция "Мадяра"

Командующий СБС уже отреагировал на запрет въезда, но его слова не были такими лаконичными, как у президента. Бровди подчеркнул, что ему безразличны санкций, которые против него вводит правительство во главе с Виктором Орбаном.

"Запихните в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я — украинец, и прибуду на Родину моего отца уже после вас. Настоящих мадьяров в Венгрии хватает, и когда-то вы им настоп****те", — написал он.

"Мадяр" подчеркнул, что покупая российскую нефть, венгерское правительство становится соучастником российских атак на Украину, в результате которых погибают гражданские. Поэтому руки политиков Венгрии "по локоть" в крови.

Что предшествовало

В Венгрии запретили въезд "Мадяру" в страну из-за атак на нефтепровод "Дружба". Эту информацию подтвердил политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан.

Заметим, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил в четверг, что его страна запрещает въезд в страну командующему украинской воинской части, совершившей "последнее нападение" на нефтепровод "Дружба". Однако министр не назвал имя командира. Балаж Орбан подтвердил, что речь идет именно о Роберте Бровде, командующем Силами беспилотных систем Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, правда ли, что Украина может остаться без электричества из-за Венгрии.