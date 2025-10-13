Мадяр может прийти к власти в Венгрии: что известно про вероятного сменщика Орбана

Мадяр критикует правительство Орбана

В западной прессе появилась информация, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступает против вступления Украины в ЕС в скором времени может потерять свой пост. Его место может занять лидер партии "Тиса" Петер Мадяр.

Что нужно знать:

Петер Мадяр может победить Виктора Орбана на выборах в 2026 году

Мадяр работал в МИД Венгрии

Политик давал показания по делу Шадля–Фельнера

Издание The New York Times написало, что "пропагандистское государство" Орбана начинает давать трещины. Все из-за сохранения власти благодаря контролю над медиа. Речь идет о том, что партия Орбана "Фидес" использовала СМИ для дискредитации конкурентов.

Виктор Орбан, фото Getty Images

Соперником Орбана стал оппозиционер Петер Мадяр. Его обвиняли в семейном насилии и мошенничестве. Однако это не пошатнуло рейтинг политика, и по опросам его партия Тиса лидирует.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Мадяре, его личной жизни, и какие политические взгляды он имеет.

Что известно о Петере Мадяре

Будущий политик родился в Будапеште. Его мать работала в судебной ветви власти, а двоюродный дядя Ференц Мадл был президентом Венгрии в 2000-2005 годах. До политики он оказывал бесплатную юридическую помощь и помогал активистам во время митингов 2006 года в Венгрии.

В 2010 году Мадяр начал работу в Министерстве иностранных дел Венгрии. Через год он принял участие в Постоянном представительстве Венгрии при Европейском Союзе. В 2015 году Петер получил работу в офисе премьер-министра. В 2018 году Мадяр возглавил юридический департамент директората ЕС в Венгерском Банке Развития (MFB). В 2019–2022 годах он руководил Центром студенческого кредитования.

Петер Мадяр работал в МИД Венгрии, фото Getty Images

Мадяр стал известен после того, как раскритиковал помилование, которое совершила тогдашняя президент Венгрии Каталин Новак. Она помиловала заместителя директора детдома Эндре Конья, который приказал детям молчать о сексуальном насилии со стороны своего руководителя. Это вызвало громкий скандал, и Новак подала в отставку. Уволилась и тогдашняя жена Мадяра, которая была министром юстиции, ведь она тоже подписала помилование.

Мадяр подверг критике помилование по делу сексуального насилия, фото Getty Images

После этого Петер сообщил, что увольняется с государственных предприятий и из правления Венгерского Банка Развития. Он заявил, что идея "национальной, суверенной, буржуазной Венгрии" стала "политическим продуктом" правительства Орбана для сокрытия коррупции. Тогда Мадяр вступил в партию "Тиса", которую впоследствии возглавил.

Личная жизнь

В 2005 году Мадяр познакомился с политиком Юдит Варгой. Через год он сделал предложение избраннице. Семья жила в Брюсселе, а затем вернулась в Будапешт, когда Варгу назначили на должность в Министерстве юстиции Венгрии. У них есть трое общих сыновей. В 2023 году Мадяр и Варга развелись.

Юдит Варга, экс-жена Мадяра, фото Getty Images

Скандал с участием Петера Мадяра

Мадяр свидетельствовал по коррупционному делу о взятках главы судебных исполнителей Дьердя Шадля, которые он дал экс-госсекретарю юстиции Палу Фельнеру. Политик заявил, что владеет аудиозаписями, что Антал Роган или его сообщники скрыли доказательства, которые изобличают Рогана.

Впоследствии Мадяр распространил аудио, в котором общается со своей тогдашней женой Юдит Варгой о деле Шадля-Фельнера. Она говорила о причастности министра Антала Рогана к фальсификации доказательств через удаление его имени или имен партнеров из документов, касающихся этого дела.

Юдит Варга говорила с Мадяром о деле Шадля-Фельнера, фото Getty Images

После этого экс-жена Петера – Варга – заявила, что бывший применял к ней физическое и психологическое насилие. В частности, закрывал ее в комнате и толкал дверью. Мадяр говорил, что это клевета и его бывшую шантажирует правительство.

Петер Мадяр и Украина

Для многих украинцев фамилия Мадяр напоминает об известном военном и основателе аэроразведочного подразделения Роберта Бровди — "Птицы Мадяра". Он имеет позывной "Мадяр". В июне 2025 года президент Украины Владимир Зеленский назначил "Мадяра" командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

Роберт "Мадяр" Бровди, фото из сети

Политик Мадяр заявлял, что Россия является агрессором в войне с Украиной. Он сказал, что Венгрии следует прекратить "дрейфовать между Востоком и Западом" и определиться со своей позицией, уважая суверенитет других государств. Он допускает контакты с Россией только для достижения мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что может влиять на политику венгерского правительства. Речь идет о возможном компромате Путина на Орбана.