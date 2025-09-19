Снова карма: российская Камчатка уже второй раз за месяц страдает от землетрясения (фото, видео)

На Дальнем Востоке и США объявили об угрозе цунами

Российскую Камчатку 18 сентября в очередной раз потряс мощное землетрясение. Это уже второй случай стихийного бедствия в российском регионе за сентябрь: в прошлый раз землетрясение произошло 13 сентября.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 7,2 балла по шкале Рихтера, поэтому на Дальнем Востоке и в США объявили об угрозе цунами высотой до 1,5 метра.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов подтвердил, что произошло землетрясение. По его словам, все экстренные службы в регионе "переведены в режим повышенной готовности". Пока нет информации о пострадавших или о существенных повреждениях. В сети уже публикуют видео из населенных пунктов, подвергшихся влиянию землетрясения. Можно увидеть, как шатается мебель в помещениях, а в аэропорту вибрация вывела из строя электронные табло.

В целом, сильнее всего землетрясение ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске (6-7 баллов) — в последнем могла снова пострадать военно-морская база РФ в Вилючинской губе. Также толчки почувствовали в Елизовском и Усть-Камчатском районах – магнитудой от 4 до 6 баллов. В регионе продолжают действовать угрозы цунами и подземных толчков.

Напомним, что в конце июля этого года Камчатка подверглась мощному землетрясению за более полувека. Ночью на 30 июля в регионе произошло сразу два мощных землетрясения – силой в 8,7 и 5,8 балла по шкале Рихтера. В течение дня 30 июля Камчатку встряхнули еще пять землетрясений магнитудой 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 и 6,0 — они были зафиксированы на Камчатке за промежуток около 10 минут.

