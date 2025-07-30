Путину придется выбирать. Как землетрясение в России ударило по ядерной триаде Кремля и почему это на руку Украине

"Телеграф" выяснял, какие убытки нанесло землетрясение на Камчатке и почему теперь Путину нужно будет выбирать

У берегов российской Камчатки произошло землетрясение магнитудой почти 9 баллов — самое мощное в регионе за более чем 70 лет. Толчки зафиксировали в 136-150 километрах от Петропавловска-Камчатского — главного города региона.

Стихия повлекла за собой цунами высотой до 3-4 метров, что затопило заводы и порты. Камчатка является местом расположения одной из важнейших военно-морских баз РФ с атомными подводными лодками, поэтому "Телеграф" решил выяснить, может ли это мощное землетрясение представлять угрозу для атомных подводных лодок и ядерных сил России в частности.

Эпицентр землетрясения 30 июля

Какие ядерные силы РФ на Камчатке

На полуострове Камчатка расположена одна из важнейших военно-морских баз Тихоокеанского флота России. В закрытом городе Вилючинск расположена база атомных подлодок, где базируются стратегические подводные ракетоносцы с ядерным оружием на борту.

Этот военный объект является базой расположения для нескольких типов атомных подлодок. Среди них — стратегические ракетоносцы проекта "Борей" и "Дельфин", несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Также здесь базируются многоцелевые атомные подлодки, предназначенные для патрулирования северной части Тихого океана.

Есть ли риски для военных объектов РФ: комментарий эксперта

В связи с этим возникает вопрос, могут ли теоретически эти мощные толчки создать угрозу для атомных подлодок, находящихся в доках на стоянке. Ведь цунами могут достигать чрезвычайной мощности, уничтожая на своем пути дороги, мосты, здания даже самого защищенного типа, как это было, например, в 2011 году на Фукусиме. Могут ли механические повреждения корпуса атомных лодок, их реакторы или системы безопасности? На этот вопрос "Телеграф" согласился ответить военный обозреватель Олег Стариков.

"Для ответа на этот вопрос нужно знать строение атомных лодок. Такая лодка имеет 2 корпуса — одна мягкая, другая — жесткая. Они предназначены и строятся для того, чтобы выдерживать большие перегрузки, в том числе и на океанических глубинах", — говорит эксперт.

Чисто теоретически возможно, что корпуса атомных лодок могут получить повреждения, но для этого должна быть катастрофа гораздо большего масштаба — гигантское цунами с извержением, например, землетрясение просто на базе базирования атомных лодок. Но не в этом случае.

Атомная лодка РФ на Камчатке

Корпус подлодки из-за сильной волны, может, к примеру, выбросить на берег. Но она имеет прорезиненный внешний корпус, поэтому повреждения могут получить только радиорубка и винт.

"В атомных подводных лодках есть реакторы, которые имеют свои защитные системы. К тому же, если они стояли на базе, они были заглушены, и питались внешне. Поэтому привести к разрушению активной зоны в принципе невозможно", — добавляет Олег Стариков и объясняет, что даже если это чисто теоретически произойдет, то опасности никакой не может быть, поскольку из атомных реакторов может исходить только альфа-излучение. Оно обладает низкой пропускной активностью и может быть остановлено даже листом бумаги.

Схема атомной подводной лодки РФ

Цунами нанесло огромный ущерб РФ

Однако, по словам военного обозревателя, стихия действительно могла нанести огромный ущерб России и даже вывести из строя часть ядерной триады Тихоокеанского флота. Несмотря на то что атомные лодки вряд ли могли бы получить повреждения, ущерб серьезный.

"Также могли быть повреждены РЭБы, ПВО и другое оружие России, которое там хранится", — говорит Олег Стариков. После этого цунами база временно не сможет выполнять боевые задачи, потому что для того, чтобы подводная лодка вышла в боевой поход, к ней должен подойти личный состав, ядерные торпеды, ракеты, еда. А как ты это сделаешь, если инфраструктура разрушена?

Следовательно, тихоокеанский флот будет обладать ограниченной боеготовностью.

Путину придется выбирать, куда направить деньги — на восстановление базы или на войну с Украиной

"В связи с этим возникает вопрос: куда Путин направит свои деньги — на восстановление базы, которая чрезвычайно важна стратегически, продолжит ли финансировать войну с Украиной? Ему придется выбирать. А этим ли воспользуются американцы, и будет ли у России чем ответить, это другой вопрос", — подытожил Олег Стариков.

База атомных подлодок в Вилючинске

Кстати, ранее на этой базе уже случались инциденты — в 2015 году произошел разлив компонентов ракетного топлива при выгрузке ракеты. Однако тогда власти заявляли, что никакого техногенного риска нет.

В соцсетях в РФ уже пишут, что в результате землетрясения 30 июля эта тихоокеанская база уже получила серьезные повреждения от землетрясения. Согласно сообщениям россиян, есть угроза затопления пирсов, на которых расположены лучшие подлодки проекта "Борей". Они могут нести баллистические ракеты Булава и другие. Впрочем, информация нуждается в верификации.

Военная инфраструктура региона

Камчатка имеет стратегическое значение для русского военно-морского флота. Здесь расположены не только подлодки, но и системы противовоздушной обороны, радарные станции и склады боеприпасов.

Поселок "Рыбачий" — база для подводных лодок РФ

База в Вилючинске является одной из двух главных баз атомных подлодок Тихоокеанского флота. Вторая находится в Приморском крае. Именно из Камчатки русские подлодки выходят в патрулирование в северной части Тихого океана и Охотском море.

На полуострове также размещены береговые ракетные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы. Все эти объекты теоретически могут пострадать от сильных землетрясений или вызванных ими цунами, от чего российская военная машина теоретически может понести убытки в миллиарды долларов.

А это последствия волн, вызванных землетрясением, у Северо-Курильска.

Что известно о землетрясении

Последствия стихии в Южно-Камчатске

Землетрясение произошло 30 июля 2025 года в 02:24 по киевскому времени у восточного побережья Камчатского полуострова. По данным разных сейсмологических центров, магнитуда составила почти 9 баллов. Его назвали самым сильным в регионе с 1950-х годов.

Где был эпицентр землетрясения

Стихия повлекла за собой цунами высотой до 3-4 метров, волны затопили заводы и порты на побережье. По официальным данным жертв нет, но есть пострадавшие — люди выбегали из зданий и выпрыгивали из окон. Сейсмологи предупреждают об афтершоках до 7,5 баллов, которые могут занять еще несколько недель.

Поселок Рыбачий

Напомним, последствия землетрясения на Камчатке набирают обороты. Почему это может ударить по ядерным мощностям России?