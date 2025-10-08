Болезнь Трампа прогрессирует? На новых фото у президента США заметили странную опухлость ног

В сети считают, что сердечно-сосудистая болезнь президента США прогрессирует

Дональд Трамп — самый пожилой из вступивших в должность президента США политик. Состояние его здоровья в последнее время все чаще вызывает споры в сети. А на днях во время встречи Трампа с премьер-министром Канады Марком Карни на фото из Овального кабинета заметили, что у президента сильно опухшие лодыжки.

Как пишет ирландский таблоид Irish Star, на свежих фотографиях 79-летнего президента видно, что его лодыжки, выглядывающие из-под черных туфель, скрытых под черными носками, сильно увеличены. Это, как утверждает издание, стало очередным подтверждением того, что состояние Трампа, связанное с хронической венозной недостаточностью, не показывает явных признаков улучшения, а даже наоборот — может прогрессировать.

Встреча Трампа с премьер-министром Канады Марком Карни. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что подтверждение диагноза "сердечно-сосудистое заболевание" у Трампа было обнародовано в июле 2025 года пресс-секретарем Кэролайн Ливитт. При этом в Белом доме утверждали, что состояние здоровья у президента отличное и он находится "в отличной форме".

В сети начали обсуждать опыхшие ноги Трампа. Фото: Getty Images

В то же время, беспокойство пользователей сети вызвали синяки на тыльной стороне ладони Трампа, которые не раз у него замечали в последние месяцы. Кроме того, в прошлом месяце у американского лидера было заметно обвисание одной стороны лица, что вызвало слухи о возможном микроинсульте.

Состояние здоровья президента США вызывает беспокойство у пользователей. Фото: Getty Images

