Два разных человека: как выглядит соратница Януковича Анна Герман после пластики и с новой стрижкой

Политик не перестает удивлять переменами во внешности

Анна Герман — одиозная украинская политик, которая была верной соратницей беглого президента Януковича. Она, еще будучи при власти, прослыла большой модницей и любительницей дорогих брендов. А с возрастом увлеклась услугами пластических хирургов и косметологов. Результаты ее попыток остановить старение просто поражают.

"Телеграф" расскажет, когда в последний раз публично видели Анну Герман и как она выглядит после всех внешних изменений и с новой стрижкой.

Анна Герман — как она теперь выглядит?

Анну Герман украинцы помнят, как верную соратницу Януковича, которая сначала была его пресс-секретарем, а затем стала замглавой его администрации. А в 2007 году Герман стала депутатом Верховной Рады от "Партии регионов". Однако после побега Януковича политик постепенно исчезла из публичного пространства.

В последний раз Анну Герман видели на молитвенном завтраке в Вашингтоне в феврале 2025 года. Там она пообщалась с бывшими коллегами-депутатами из Украины, в частности и с еще одной парламентской модницей Юлией Тимошенко.

Однако фото с Герман тогда взбудоражили соцсети, ведь она была совершенно на себя не похожа. На публике экс-политик появилась в короткой стрижкой-каре и перекроенным лицом, в котором сложно было узнать прежнюю Анну Герман.

Как видно на снимках, экс-регионалка появилась на публике в строгом черном костюме с драгоценной брошкой на лацкане пиджака и большим крестиком, инкрустированном камнями. Половину лица Герман закрывали массивные очки в черной оправе.

Отметим, что сейчас Анне Герман 66 лет. В последние годы она отошла от политической деятельности и редко появляется в медиа. А во время полномасштабной войны в Украине экс-регионалка, вероятно, живет за границей.

