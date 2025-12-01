У Кремля могут быть веские причины интересоваться этим государством

Бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон назвал страну Европейского союза, которая является слабым местом Европы перед российской угрозой. По его мнению, это Ирландия.

Он считает, что страна, которая десятилетиями придерживалась нейтралитета, является легкой мишенью. И не только позиция страны определила выбор эксперта. Ирландия также выделяет менее половины процента бюджета на оборону каждый год, а президент страны Кэтрин Конноли считает, что Ирландии армия не нужна.

Де Бреттон-Гордон в комментарии Daily Mail назвал Ирландию "мягким подбрюшием" Европы. "Это практически открытая цель, и если Ирландия не отдает себе отчет, что она находится под прицелом России, то ей нужно сделать это достаточно быстро", — считает эксперт.

От России в Ирландию путь не близок, но не для кораблей-разведчиков

Справка: Гемиш де Бреттон-Гордон, кроме более 20-летнего опыта службы, является также известным оборонным комментатором и ведущим экспертом по химическому, биологическому, радиологическому и ядерному оружию (CBRN).

Что известно об армии Ирландии

Ирландские силы безопасности — это чуть более 24 тысяч человек, с наибольшей частью полиции, около 14,5 тысячи сотрудников. Сухопутные войска — около 8500 человек, Военно-морские силы — около 1200 человек и 8 патрульных кораблей, воздушные силы — 920 человек и 24 самолета. Ежегодные расходы по обороне составляют примерно 0,2-0,3% бюджета.

В Ирландии растет напряжение из-за слабой армии

Эскалация российской угрозы заставила Ирландию запланировать расходы до 2 млрд долларов на оборону к концу десятилетия. Важно, что страна не является членом НАТО, поэтому защиты у нее мало. Ирландия входит в страны Partnership for Peace (Партнерство во имя мира), однако Украина также была членом организации, но это не остановило РФ.

Почему Ирландия может быть целью РФ

Ирландия все чаще оказывается в центре внимания российских спецслужб из-за своей стратегически важной подводной инфраструктуры. Около 75% телекоммуникационных кабелей северного полушария проходят через или вблизи ирландской исключительной экономической зоны. Этими кабелями ежедневно передаются миллиарды долларов финансовых транзакций и более четверти трансатлантических данных.

Подводные кабели и местоположение российского корабля "Янтарь" в 2024 году

В ноябре 2024 года в этих водах замечали российский разведывательный корабль "Янтарь", которым руководит секретное управление глубоководных исследований. Судно прошло от Кольского полуострова до Норвегии, затем через Ла-Манш поднялось в Ирландское море, где его зафиксировали при управлении беспилотниками вблизи критической энергетической и интернет-инфраструктуры.

Радиочастотный комплекс Proteus следит за российским кораблем "Янтарь" в ноябре 2024 года/Фото — Британский флот

"Янтарь" давно подозревают в тайном картографировании подводной сети кабелей Ирландии, что делает страну потенциально уязвимой к диверсиям или информационному давлению.

