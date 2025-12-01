В цій європейській країні майже немає армії. Чому та хто може стати легкою мішенню для Росії (фото, відео)
Росія може бути зацікавлена в цій країні і є чим
Колишній полковник британської армії Геміш де Бреттон-Гордон назвав країну Європейського союзу, яка є слабким місцем Європи перед російською загрозою. На його думку, це Ірландія.
Він вважає, що країна, яка десятиліттями дотримувалася нейтралітету є легкою мішенню. Та не тільки позиція країни визначила вибір експерта. Ірландія також виділяє менше половини відсотка бюджету на оборону щороку, а президентка країни Кетрін Коннолі вважає, що Ірландії армія не потрібна.
Де Бреттон-Гордон в коментарі Daily Mail назвав Ірландію "м'яким підчерев'ям" Європи. "Це практично відкрита мета, і якщо Ірландія не усвідомлює, що вона перебуває під прицілом Росії, то їй потрібно зробити це досить швидко", — вважає експерт.
Довідково: Геміш де Бреттон-Гордон, окрім понад 20-річного досвіду служби, є також відомим оборонним коментатором та провідним експертом з хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN).
Що відомо про армію Ірландії
Ірландські сили безпеки — це трохи понад 24 тисячі людей, із найбільшою часткою поліції, близько 14,5 тисяч співробітників. Сухопутні війська — приблизно 8500 осіб, Військово-морські сили — близько 1200 людей та 8 патрульних кораблів, повітряні сили — 920 осіб та 24 літаки. Щорічні витрати на оборону становлять приблизно 0,2-0,3% бюджету.
В Ірландії росте напруження через слабку армію
Ескалація російської загрози змусила Ірландію запланувати витрати до 2 млрд доларів на оборону до кінця десятиліття. Важливо, що країна не є членом НАТО, тож захисту в неї обмаль. Ірландія входить в країни Partnership for Peace (Партнерство заради миру), однак Україна також була членом організації, та це не зупинило РФ.
Чому Ірландія може бути ціллю РФ
Ірландія дедалі частіше опиняється в центрі уваги російських спецслужб через свою стратегічно важливу підводну інфраструктуру. Близько 75% телекомунікаційних кабелів північної півкулі проходять через або поблизу ірландської виключної економічної зони. Цими кабелями щодня передаються мільярди доларів фінансових транзакцій та понад чверть трансатлантичних даних.
У листопаді 2024 року в цих водах помічали російський розвідувальний корабель "Янтар", яким керує секретне управління глибоководних досліджень. Судно пройшло від Кольського півострова до Норвегії, потім через Ла-Манш піднялося в Ірландське море, де його зафіксували під час керування безпілотниками поблизу критичної енергетичної та інтернет-інфраструктури.
"Янтар" давно підозрюють у таємному картографуванні підводної мережі кабелів Ірландії, що робить країну потенційно вразливою до диверсій або інформаційного тиску.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія влаштовувала провокації в країнах ЄС. При цьому експерти вважають, що саме на теренах Європи може статися застосування ядерної зброї РФ.