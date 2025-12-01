В цій європейській країні майже немає армії. Чому та хто може стати легкою мішенню для Росії (фото, відео)

Росія може бути зацікавлена в цій країні і є чим

Колишній полковник британської армії Геміш де Бреттон-Гордон назвав країну Європейського союзу, яка є слабким місцем Європи перед російською загрозою. На його думку, це Ірландія.

Він вважає, що країна, яка десятиліттями дотримувалася нейтралітету є легкою мішенню. Та не тільки позиція країни визначила вибір експерта. Ірландія також виділяє менше половини відсотка бюджету на оборону щороку, а президентка країни Кетрін Коннолі вважає, що Ірландії армія не потрібна.

Де Бреттон-Гордон в коментарі Daily Mail назвав Ірландію "м'яким підчерев'ям" Європи. "Це практично відкрита мета, і якщо Ірландія не усвідомлює, що вона перебуває під прицілом Росії, то їй потрібно зробити це досить швидко", — вважає експерт.

Від Росії до Ірландії шлях не близький, але не для кораблів-розвідників

Довідково: Геміш де Бреттон-Гордон, окрім понад 20-річного досвіду служби, є також відомим оборонним коментатором та провідним експертом з хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN).

Що відомо про армію Ірландії

Ірландські сили безпеки — це трохи понад 24 тисячі людей, із найбільшою часткою поліції, близько 14,5 тисяч співробітників. Сухопутні війська — приблизно 8500 осіб, Військово-морські сили — близько 1200 людей та 8 патрульних кораблів, повітряні сили — 920 осіб та 24 літаки. Щорічні витрати на оборону становлять приблизно 0,2-0,3% бюджету.

В Ірландії росте напруження через слабку армію

Ескалація російської загрози змусила Ірландію запланувати витрати до 2 млрд доларів на оборону до кінця десятиліття. Важливо, що країна не є членом НАТО, тож захисту в неї обмаль. Ірландія входить в країни Partnership for Peace (Партнерство заради миру), однак Україна також була членом організації, та це не зупинило РФ.

Чому Ірландія може бути ціллю РФ

Ірландія дедалі частіше опиняється в центрі уваги російських спецслужб через свою стратегічно важливу підводну інфраструктуру. Близько 75% телекомунікаційних кабелів північної півкулі проходять через або поблизу ірландської виключної економічної зони. Цими кабелями щодня передаються мільярди доларів фінансових транзакцій та понад чверть трансатлантичних даних.

Підводні кабелі та місцеположення російського корабля "Янтар" у 2024

У листопаді 2024 року в цих водах помічали російський розвідувальний корабель "Янтар", яким керує секретне управління глибоководних досліджень. Судно пройшло від Кольського півострова до Норвегії, потім через Ла-Манш піднялося в Ірландське море, де його зафіксували під час керування безпілотниками поблизу критичної енергетичної та інтернет-інфраструктури.

Радіочастотний комплекс Proteus стежить за російським кораблем "Янтар" у листопаді 2024 року / Фото - Британський флот

"Янтар" давно підозрюють у таємному картографуванні підводної мережі кабелів Ірландії, що робить країну потенційно вразливою до диверсій або інформаційного тиску.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія влаштовувала провокації в країнах ЄС. При цьому експерти вважають, що саме на теренах Європи може статися застосування ядерної зброї РФ.