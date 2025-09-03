Уничтожают даже ДНК: почему Ким Чен Ын стер все следы своего пребывания в Китае (видео)

В Северной Корее считают, что оставлять какие-либо следы опасно

Спецслужбы Северной Кореи применили беспрецедентный метод "зачистки" следов пребывания своего лидера за рубежом, ранее не имевшего аналогов в мировой практике. Этот шаг демонстрирует осторожность Пхеньяна по вопросам безопасности и конфиденциальности высших должностных лиц государства.

На это обратили внимание РосСМИ. Как сообщил президент международной ассоциации "Альфа" Сергей Гончаров в комментарии журналистам, во время последних переговоров в Китае делегация Ким Чен Ына тщательно уничтожила все физические следы пребывания лидера.

По словам спикера, внимание уделялось не только элементам обстановки или предметам, с которыми мог контактировать глава КНДР, но и возможным биологическим следам, включая ДНК, чтобы они не попали к потенциальным противникам Северной Кореи.

"Можно предположить: чтобы не смогли привязать к негативным обстоятельствам, которые могли бы негативно отразиться на северокорейском лидере", — отметил Гончаров.

По его словам, в Северной Корее считают, что оставлять любые следы опасно, поскольку это может быть использовано против государственного руководства в будущем.

Видео, иллюстрирующее осторожность делегации, опубликовал российский журналист Александр Юнашев, мгновенно подхвативший и украинские Telegram-каналы. На кадрах видно, что специальные работники тщательно проверяют помещения и все объекты, с которыми мог контактировать Ким Чен Ын, после чего следы уничтожаются. Женщина в костюме убирает стакан с водой, из которой пил политик, а другой мужчина тем временем протирает кресло.

Таким образом, главная цель этой практики — полностью исключить любую возможность получения информации, которая могла бы быть использована против Ким Чен Ына или Северной Кореи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на площади Тяньаньмэнь в Пекине (Китай) прошел военный парад. В канун празднования 80-летия капитуляции Японии и завершения Второй мировой войны лидер Китая Си Цзиньпин поздравил на красной дорожке президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.