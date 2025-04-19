В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: трансляция церемонии

Когда именно Благодатный огонь прибудет в Украину, пока неизвестно

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме 19 апреля началась церемония восхождения Благодатного огня — одного из главных событий православной Пасхи. Участие в действе принимают духовные представители из разных церквей, паломники и местные верующие.

Как сообщает полиция Израиля, в этом году в храме одновременно находятся около 9 тысяч человек. Безопасность обеспечивают сотни стражей порядка, а для тех, кто не получил специального допуска, обустроены зоны наблюдения с тентами и сиденьями. Об этом заявил представитель израильской полиции Михаэль Зингерман.

14:38 Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Церемония началась со входа в храм представителей Армянского католикоса, после чего Кувуклию – часовню над местом погребения Иисуса Христа – осмотрели и опечатали воском. После этого храм заполнили православные арабы, традиционно сопровождающие службу пением. Впоследствии в храм вошел Патриарх Иерусалимский Феофил III, которому предстоит почетная миссия молиться о восхождении огня. Церемония транслируется на YouTube, а также христианских телеканалах и радиостанциях. Огонь, как правило, сходит в течение нескольких часов после начала службы.

Что такое Благодатный огонь

Согласно христианской традиции, апостол Петр увидел свет во гробе Иисуса после его воскресения. Этот свет стал символом небесного огня, который каждый год появляется в Кувуклии на Пасху.

Патриарх входит в часовню с 33 незажженными свечами – по возрасту Христа – и остается там наедине в молитве. После этого он выходит с горящими свечами – именно это пламя считается Благодатным.

Перед входом священнослужителя тщательно проверяют, чтобы исключить возможность искусственного поджога. После восхождения огонь передается паломникам, а также доставляется в другие страны, в том числе и в Украину.

Когда именно огонь прибудет в Киев в этом году, пока официально не сообщается. Однако обычно это происходит уже в День Пасхи.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, где удобнее всего освятить пасхальную корзину 20 апреля в вашем районе Киева.