Нельзя просто молча стоять: что нужно сделать сразу после входа в церковь на Пасху

Марина Бондаренко
Фото Коллаж "Телеграфа"

Об этих простых правилах следует помнить

Служба на Пасху в храме имеет свои важные правила и традиции, о которых знают не все верующие. Однако именно они помогают правильно приобщиться к богослужению и провести это время в молитве и покое.

Что нужно сделать сразу после входа в церковь и как вести себя во время службы, объяснили в "ogo".

Входя в церковь, принято трижды перекреститься правой рукой и совершить низкий поклон. Такой жест символизирует уважение к святыне и настраивает на молитву.

Что нужно делать в церкви на службу на Пасху
После входа в храм верующие обычно ставят свечку – за здоровье близких или за другие личные намерения. Свечку можно приобрести непосредственно в церкви или принести с собой.

Следующим шагом является предоставление записки в храме с упоминанием имен родных: "за здоровье живых" и "за упокой умерших". Такие записки передаются алтарю, где священник поминает указанные имена во время молитвы.

После этого главная задача верующих – внимательно слушать богослужение и, по возможности, самостоятельно приобщаться к молитве.

