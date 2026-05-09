Самолеты не настоящие? На видео с парада в Москве заметили интересное

Абсурд главного российского "шоу" зашкаливает

Парад 9 мая в Москве завершился полетом самолетов. Однако росСМИ вместо реальных кадров опубликовали видео, созданное искусственным интеллектом.

На это указал Telegram-канал "єРадар". Одно из центральных медиа РФ выдало за реальные кадры снятые с такого ракурса, что оператору с камерой пришлось бы летать между бортами и снимать.

И это еще не самый большой абсурд. Если обратить внимание на набор флагов на борту якобы участвовавшего в параде в Москве самолета, можно увидеть флаги, вероятно, таких стран:

Бельгия

Франция

Нидерланды

Канада

Германия

Дания

Норвегия

Финляндия

Италия

Венгрия

Польша

Австрия

Кыргызстан (красный с желтым солнцем)

Флаги на борту якобы участвовавшего в параде самолета. Фото: скриншот видео

В то же время росСМИ заявили, что на их кадрах — пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи", завершившие путинский парад.

Следует отметить, что во время парада глушили мобильный интернет. Также на Красную площадь ограничили доступ журналистов. Кроме официальных кремлевских СМИ, нормально вести трансляцию никто не мог.

Каким был парад в Москве 9 мая 2026

Парад завершился довольно быстро, он длился всего 45 минут. Действо прошло скучно и пресно. Впервые по Красной площади промаршировали военные КНДР, участвовавшие в войне России против Украины на территории Курской области РФ.

Парадом 9 мая впервые командовал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев. Принимал его министр обороны России Андрей Белоусов, одетый в гражданскую одежду. Они передвигались на лимузинах.

Глава России Владимир Путин сказал пропагандистскую речь, повторив затасканные формулировки. Его прическа привлекла больше внимания, чем слова — редкие волосы Путина на его лысине раздувал ветерок. В целом, глава РФ выглядел не очень — плохо упорядоченные волосы, обвисшее лицо и шея, тяжелая походка. Левой рукой он сильно размахивал, когда только появился на параде, тогда как правая (он был повернут к камерам именно левым боком) висела почти без движения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время парада заметили странную вещь. Союзники Владимира Путина на торжественном мероприятии сидели с кислыми лицами, однако были и нелепые смешки.