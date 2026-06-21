Отвернулась даже родная дочь. Биограф раскрыл, как рушится ближайшее окружение Трампа

80-летний политик находится в уединении "крайней степени"

Президент США якобы переживает период глубокой изоляции в Белом доме и в личной жизни. Об этом заявил биограф Майкл Вольф, который на протяжении многих лет пишет о Трампе и его президентстве и неоднократно конфликтовал с его окружением из-за своих публикаций.

Как сообщает International Business Times, ссылаясь на слова автора в подкасте Inside Trump's Head, текущий образ жизни 80-летнего политика описывается как "крайняя степень уединения". Вольф характеризует происходящее как своеобразную "придворную жизнь за закрытыми дверями" в условиях, которые он называет "позолоченной крепостью".

Монарх старой закалки мог только мечтать о полной абсолютной изоляции, которую мы наблюдаем внутри позолоченной крепости президентской резиденции. Теперь, в свои восемьдесят лет, Дональд Трамп сидит совершенно один Майкл Вольф биограф

По утверждению биографа, речь идет не только о политической или рабочей дистанции. Вольф ссылается на сообщения о том, что Трамп проводит значительное время вдали от ближайших сотрудников, пропускает отдельные стратегические совещания и сталкивается с ослаблением связей с ключевыми союзниками. Отдельно он утверждает, что аналогичная дистанция наблюдается и в семейной сфере. По его словам, первая леди Мелания Трамп и дочь политика Иванка якобы отошли от его ближайшего окружения.

Дети Трампа и первая леди США Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Самые жесткие формулировки Вольфа касаются именно семейных отношений. Он описывает брак Трампа с Меланией как "в значительной степени пустым", а прежние тесные рабочие и личные связи с Иванкой — как заметно ослабленные. В одном из фрагментов он отмечает, что "Иванка Трамп дистанцировалась" от отца, а другие члены семьи, по его оценке, все больше напоминают скорее "профессиональных сотрудников, чем близких людей".

Дональд с дочерью Иванкой Трамп. Фото: Getty Images

Напомним, что между Дональдом и Меланией остаются напряженные отношения. Лишь весной первая леди демонстративно отвергла руку Трампа на публике. Этот инцидент эксперты оценили таким, который разрушает его репутацию как сильного мужчины.