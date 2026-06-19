Погряз в плесени и мусоре: обнародованы позорные бытовые привычки 80-летнего Трампа

Львиная доля создает проблемы для персонала

Президент США Дональд Трамп имеет несколько позорных привычек, которые иногда беспокоят даже врачей. Ведь некоторые из них могут представлять угрозу здоровью 80-летнего американского лидера и персонала.

Об этом пишет IrishStar, ссылаясь на отрывки из книги "Изменение режима: изнутри имперского президентства Дональда Трампа", которую написали корреспонденты New York Times Мэгги Хаберман и Джонатан Свон. По данным издания, одной из самых неприятных привычек является любовь Трампа к коврам в ванной комнате.

Ведь речь идет не о привычных маленьких коврах, которые легко сохнут и не накапливают влагу, а о больших коврах. Они могут являться источником плесени, которая вызывает немало болезней.

"Часть, которая ближе к душу, часто промокшая насквозь; персонал никогда не знал точно, но они волновались, что под ней растет плесень", — утверждают Хаберман и Свон в книге. — Решение заключалось в том, чтобы постелить небольшой кусок того же ковра – не настоящий коврик для ванной – поверх большего».

Как рассказали журналистам приближенные к Белому дому люди, есть несколько ковров, которые персонал меняет и сушит, но привычка Трампа относительно больших ковров в ванной создает немало проблем.

Кроме того, в книге несколько раз упоминается, что в спальне президента США царит беспорядок. Это отсутствие порядка не только заботит работников, но и заставляет их волноваться из-за здоровья Трампа.

Также в материале упоминается еще одна бесполезная привычка американского лидера — ночные перекусы. Именно они являются источником беспорядка, ведь Трамп якобы любит есть и разбрасывать остатки пищи, обертки и т.п. по комнате с расчетом, что это уберут.

"Президент, любящий перекусывать ночью, часто оставляет в мусорнике или на полу кучу пустых пакетов из-под картофельных чипсов, оберток от Starbucks и коробок с мороженым", – говорится в книге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп публично поцеловал Брижит Макрон на глазах ее мужа. Уже известно, как отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон.