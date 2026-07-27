Воздушные тревоги стали длиннее: мониторы объяснили главную причину

Противник переходит на реактивные модели дронов

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В последнее время продолжительность воздушных тревог, особенно в прифронтовых регионах, продолжает увеличиваться. Связанно это с изменением вражеской тактики атак.

Об этом сообщает мониторинговый паблик Alerts Live. Теперь, по словам авторов поста, враг делает ставку на реактивные БПЛА: "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5", так называемая "Бандероль", а также несколько проектов по типу гибридных С-71М и С-71К.

Реактивный дрон Бандероль

"Кроме этого, среди реактивных средств есть и реактивный КАБ УМПБ-5, уже достигавший г. Днепр, г. Павлоград, г. Кривой Рог. У каждого из них своя тактическая задача и специфика применения. Некоторые из вышеперечисленных могут находиться в воздухе до 2,5 часов, что повышает продолжительность воздушных тревог", — отмечают мониторы.

Эксперты объясняют, что новая тактика врага связана с высокой эффективностью украинских дронов перехватчиков. Чтобы попытаться компенсировать это, противник переходит на реактивные модели, которые из-за своей скорости становятся более сложными целями для ПВО.

Что это значит?

"1 — вскоре враг сможет применять это железо в количестве ~100 единиц в сутки. 2 — в прифронтовой зоне Синельниковского, Никопольского и Криворожского районов нужно постоянно следить за сообщениями об угрозах и реагировать соответственно (быстрые перемещения, избегание АЗС). 3 — нужно быть готовым к тому, что, с большой вероятностью, воздушные тревоги станут более частыми и продолжительными", — считают эксперты.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит Киев после ударов баллистики 11 июля.