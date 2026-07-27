Собственная сауна и 3 ванных комнаты: украинка показала дом в Канаде, где живут ее родственники (видео)

В Украине такое жилье может себе позволить очень немного людей

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Девушка провела осмотр канадского дома ее украинских родственников, эмигрировавших почти 25 лет назад. Дом новый и выглядит поразительно, в нем три спальни, три ванных комнаты, большую кухню и даже сауну.

Об этом рассказала пользователь соцсети Instagram. Дом выглядит опрятным и комфортным.

Девушка рассказала, что в Канаде дома идут уже с бытовой техникой. Также она показала планировку дома.

"Этот дом у них новенький и имеет два этажа: основной и бэйсмэнт, по-нашему — подвал. На основном этаже расположен большой зал, кухня. В канадских домах кухни всегда идут готовы с домом и даже с техникой. Техника у них точно отличается от нашей, как минимум размерами", — рассказала девушка.

По ее словам, холодильники, микроволновки, плиты и посудомойки здесь раза в полтора больше. Она добавила, что посудомойки на кухне в Канаде – это норма и руками посуду уже никто давно не моет.

"Спален в доме 4, три из них на основном этаже и одна в бэйсмэнте. Есть главная, две гостевые и одну превратили в офис. Ванных комнат тоже три, чтобы никто не стоял в очереди. При этом под стиралку и сушилку в бэйсмэнте выделена отдельная комната", — отметила она.

Девушка объяснила, что бэйсмэнт – это такое место, где обустраивают простор для досуга. Здесь, например, есть полноценный бильярдный стол, тренажер для дамбы, "чилзона" с диванчиками и телевизором, зона для рисования и выход на задний двор.

"На дворе обязательно стоит гриль, чтобы делать барбекю и даже сауна, куда можно забежать попариться. В общем, дом огромный, как и все в Северной Америке. Но и стоит он соответственно. Как думаете, сколько?", — спросила девушка.

Девушка поинтересовалась, хотели бы украинцы жить в таких домах

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