Венгрия меняет Конституцию, чтобы избавиться от людей Орбана: чего ждать Украине

Новые правила ограничивают сроки пребывания на должностях и затрагивают высших должностных лиц

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Венгерский парламент одобрил изменения в Конституцию, которые сместят с должностей президента страны Тамаша Шуйока и главу Конституционного суда Петера Полта (из-за пенсионного возраста). Они также ограничат возможности для избрания части депутатов – срок пребывания в должности станет не более 12 лет.

Как отметили в Politico, этот закон — часть усилий партии премьер-министра Петера Мадяра "Тиса", направленных на завершение правления орбановской партии "Фидес". Мадяр подчеркивал — президент Венгрии выбирал не конституционные принципы, а интересы "Фидес".

В качестве протеста против принятия изменений в Конституцию со 139 голосами "за" и 6 "против", глава фракции Гергей Гуяш "Фидес" в парламенте подал в отставку с поста. Смена высших должностных лиц орбановского периода была частью предвыборных обещаний Мадяра.

Что будет дальше

Есть два основных пути. Если президент Шуйок подпишет конституционные изменения, то когда они вступят в силу, прекращаются полномочия президента и четырех судей Конституционного суда.

Если же не подпишет, то есть еще два варианта – политическое и конституционное вето. По политическому вето, документ вернут в парламент и если его одобрят второй раз, Шуйок должен его подписать. По конституционному вето документ передается в Конституционный суд, в случае, если по мнению президента процедурные правила могли быть нарушены. Конституционный суд должен дать решение, если все было по правилам, — закон опять будет у президента на подписании.

У президента Венгрии пять дней. Если он не отреагирует на изменения, то в Венгрии начнется процесс, который, по сути, является импичментом. С 2012 года, когда он был добавлен в Конституцию, он ни разу не применялся.

Как это может повлиять на Украину

Если изменения вступят в силу, то новая власть Мадяра оттеснит от руля тех, кто связан с Орбаном. Для Украины это может быть хорошим сигналом, в частности, возможные положительные сдвиги в отношениях государств. Однако это, скорее, внутренняя борьба за власть, а президент, который может уйти с должности, имеет преимущественно представительские функции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще в Болгарии победила партия, глава которой критиковал помощь Украине. В то же время, он не выступал против нашей страны в целом.