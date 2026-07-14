Угорщина змінює Конституцію, щоб позбутися людей Орбана: чого чекати Україні

Нові правила обмежують строки перебування на посадах і зачіпають найвищих посадовців

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Угорський парламент схвалив зміни до Конституції, які усунуть з посад президента країни Тамаша Шуйока та голову Конституційного суду Петера Полта (через пенсійний вік). Вони також обмежать можливості для обрання частині депутатів — термін перебування на посаді стане не більше 12 років.

Як зауважили у Politico, цей закон — частина зусиль партії прем'єр-міністра Петера Мадяра "Тиса", що мають на меті завершити правління орбанівської партії "Фідес". Мадяр наголошував — президент Угорщини обирав не конституційні принципи, а інтереси "Фідес".

Як протест проти ухвалення змін до Конституції із 139 голосами "за" та 6 "проти", очільник фракції Гергей Гуяш "Фідес" у парламенті подав у відставку з посади. Зміна вищих посадових осіб орбанівського періоду була частиною передвиборчих обіцянок Мадяра.

Що буде далі

Наразі є два основні шляхи. Якщо президент Шуйок підпише конституційні зміни, то коли вони набудуть чинності — припиняються повноваження президента та чотирьох суддів Конституційного суду.

Якщо ж не підпише, то тут є ще два варіанти — політичне та конституційне вето. За політичним вето, документ повернуть до парламенту і якщо його схвалять вдруге, Шуйок має його підписати. За конституційним вето — документ передається до Конституційного суду, у випадку, якщо на думку президента процедурні правила могли бути порушені. Конституційний суд має дати рішення, якщо все було за правилами — закон знову буде в президента на підписанні.

У президента Угорщини є п'ять днів. Якщо він не відреагує на зміни, то в Угорщині почнеться процес, що по суті є імпічментом. З 2012 року, коли його додали до Конституції, він жодного разу не застосовувався.

Як це може вплинути на Україну

Якщо зміни набудуть чинності, то нова влада Мадяра відтіснить від керма тих, хто пов'язаний з Орбаном. Для України це може бути хорошим сигналом, зокрема можливі позитивні зрушення у стосунках держав. Проте це радше внутрішня боротьба за владу, а президент, який може піти з посади, має переважно представницькі функції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще в Болгарії перемогла партія, очільник якої критикував допомогу Україні. Водночас він не виступав проти нашої країни загалом.