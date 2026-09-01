Игра на два фронта: как изменилась риторика Китая по поводу войны в Украине

Пекин хочет мира в Украине, но при этом тесно сотрудничает с Россией

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Во вторник, 1 сентября, Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует усилить взаимодействие с другими государствами, чтобы способствовать политическому урегулированию войны в Украине. Кроме того, это касается конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.

"Телеграф" проанализировал, как менялась позиция Поднебесной касательно полномасштабной войны в Украине. К слову, КНР до сих пор не назвала РФ "агрессором", однако риторика Пекина сильно изменилась с февраля 2022 года.

2022: "Нужно учитывать законные опасения России"

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Пекин занял двойственную позицию:

Уважение границ: С одной стороны, глава МИД Китая Ван И заявлял, что суверенитет и территориальная целостность всех стран, включая Украину, должны уважаться и защищаться.

С одной стороны, глава МИД Китая заявлял, что суверенитет и территориальная целостность всех стран, включая Украину, должны уважаться и защищаться. Оправдание войны: С другой — Пекин возлагал вину за конфликт на расширение НАТО, заявляя о "законных требованиях России в сфере безопасности". По мнению Китая, Украина должна была быть "мостом между Востоком и Западом, а не передовой линией противостояния великих держав".

Безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счёт безопасности других стран. Ван И

Ван И/Фото: Getty Images

2023: Китай становится "миротворцем"

В 2023 году Пекин совершил заметный поворот в вопросе российско-украинской войны: вместо того чтобы концентрироваться исключительно на причинах конфликта, он начал активно позиционировать себя как потенциального посредника.

Мирная инициатива: В феврале был представлен план из 12 пунктов по политическому урегулированию, включающий уважение суверенитета, прекращение огня, возобновление переговоров и отказ от односторонних санкций.

В феврале был представлен план из 12 пунктов по политическому урегулированию, включающий уважение суверенитета, прекращение огня, возобновление переговоров и отказ от односторонних санкций. Риторика диалога: Выступая в Мюнхене, Ван И заявил, что Пекин "твёрдо будет стоять на стороне диалога и мира", подчеркнув, что страна "не подливала масла в огонь".

Чем затяжнее война, тем меньше мы можем отказываться от усилий по установлению мира. Ван И

2024: "Чем раньше начнутся переговоры, тем скорее наступит мир"

В 2024 году главной линией Пекина стала миротворческая риторика. Руководство Китая регулярно проводило контакты со всеми сторонами конфликта, продвигая идею о том, что затяжная война приведет к поражению всех участников.

Призыв к диалогу: Ван И озвучил ключевой тезис года: "Чем раньше начнутся переговоры, тем скорее наступит мир".

Ван И озвучил ключевой тезис года: "Чем раньше начнутся переговоры, тем скорее наступит мир". Ядерная безопасность: Пекин четко обозначил границу допустимой эскалации, опираясь на позицию Си Цзиньпина: ядерное оружие не должно применяться, а ядерная война — вестись.

Пекин четко обозначил границу допустимой эскалации, опираясь на позицию Си Цзиньпина: ядерное оружие не должно применяться, а ядерная война — вестись. Оборона от обвинений: Китай начал жестче парировать критику Запада по поводу поддержки России, настаивая, что не поставляет летальное оружие ни одной из сторон, и обвиняя западные страны в попытке переложить ответственность.

2025: "Никто не выигрывает от войны"

В 2025 году риторика Пекина стала еще более универсальной и дипломатичной. Глава МИД Ван И сформулировал главный тезис года: "В конфликте никто не выигрывает, но в мире выигрывают все".

Глубинные причины: Призывая к скорейшему завершению войны, Пекин настаивал на учёте её истоков, используя пословицу: "Три фута льда не образуются за один холодный день". Этим подчеркивалось, что Китай по-прежнему отказывается сводить причины конфликта исключительно к российскому вторжению.

Призывая к скорейшему завершению войны, Пекин настаивал на учёте её истоков, используя пословицу: "Три фута льда не образуются за один холодный день". Этим подчеркивалось, что Китай по-прежнему отказывается сводить причины конфликта исключительно к российскому вторжению. Двойной подход: Китай одновременно продвигал две идеи — необходимость скорейшего прекращения огня и обязательный учёт интересов и "коренных причин" всех сторон.

2026: осторожная дипломатия при сохранении стратегического партнерства с Россией

В 2026 году Китай продолжает последовательно позиционировать себя как сторону, заинтересованную в переговорах и скорейшем прекращении войны. В ответ европейские государства всё активнее призывают Пекин использовать свое реальное влияние на Москву для запуска дипломатического процесса.

Прочность партнерства: Несмотря на миротворческую риторику, стратегические связи Пекина и Москвы остаются прочными. 31 августа 2026 года Си Цзиньпин в разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным подчеркнул, что фундамент китайско-российских отношений будет становиться только прочнее.

Несмотря на миротворческую риторику, стратегические связи Пекина и Москвы остаются прочными. 31 августа 2026 года Си Цзиньпин в разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным подчеркнул, что фундамент китайско-российских отношений будет становиться только прочнее. Главное противоречие: Пекин стремится выступать в роли глобального миротворца, но при этом принципиально не дистанцируется от России на стратегическом уровне.

О таких международных и региональных горячих точках, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы, и способствовать политическому урегулированию. Си Цзиньпин

Почему переговоры в формате Украина–Россия–США фактически зашли в тупик

Ранее "Телеграф" сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько заявлений о переговорах с Украиной. Спикер главы Кремля даже заговорил о саммите Путин — Трамп — Зеленский.