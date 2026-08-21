Никакого визита на День Независимости? Почему Кушнера и Уиткоффа призывают отстранить от переговоров

Что не так с переговорщиками команды Трампа

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Джареду Кушнеру и Стиву Уиткоффу не стоит ехать в Украину, а их возможный визит в День Независимости вообще не имеет практического смысла. Их появление в Киеве именно 24 августа выглядело бы особенно противоречиво, учитывая их роль в переговорном процессе и контакты с российской стороной.

Почему представителей Дональда Трампа следует отстранить от переговоров рассказал в интервью "Телеграфу" известный дипломат и политик Роман Бессмертный.

"Это праздник Украины": почему визит в День Независимости вызывает возражения

Возможный визит Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Украину, в частности в День Независимости, не имеет практического смысла. Роман Бессмертный заявил, что не представляет, какую роль представители президента США могли бы сыграть в праздновании главного государственного праздника Украины.

"Он невозможен в День Независимости, ведь это праздник Украины. Какую роль эти два мародера могут играть в этот день в Украине? Я не знаю", — сказал Бессмертный.

Дипломат добавил, что сам бы категорически выступил против их появления в Украине именно 24 августа.

"Я бы категорически заявил, что вам нельзя здесь появляться в День Независимости Украины, потому что все, что вы делали, — это пакостили, чтобы этот день не наступил", — заявил он.

По словам Бессмертного, Кушнера и Уиткоффа давно следовало отстранить от переговорного процесса.

Что Бессмертный говорит о переговорах с Россией

Дипломат заявил, что оба представителя Трампа вместе со своим российским собеседником Кириллом Дмитриевым, по его оценке, использовали переговорный процесс не для поиска реального решения.

"Этих двух барыг и мародеров нужно было давным-давно выпереть из этого процесса. Не удалить, не выгнать, а именно выпереть", — сказал Бессмертный.

Он добавил, что о необходимости отстранить Кушнера и Уиткоффа, по его убеждению, нужно было прямо говорить президенту США Дональду Трампу.

"Об этом нужно было абсолютно четко и откровенно сказать Трампу, потому что эти двое вместе со своим московским визави Дмитриевым занимались просто мародерством, прикрываясь переговорным процессом", — заявил дипломат.

В то же время Бессмертный обратил внимание, что российская сторона продолжает контакты с американскими представителями. В частности, он упомянул готовность представителей Кремля принимать их в Москве.

"Но обратите внимание, как их готовы принимать Лавров, Песков. Вот пусть и чешут туда", — сказал он.

Означает ли это конец переговоров

На вопрос, не приведет ли прекращение контактов с Кушнером и Уиткоффом к разрушению переговорного процесса, Бессмертный поставил под сомнение сам факт его эффективности.

Он напомнил о заявлениях российских чиновников, которые, по его словам, уже дали понять, что Москва не готова идти на заморозку войны.

"А зачем себя обманывать? Лавров дал ответ на вопрос, Ушаков тоже. Зачем играть в переговорный процесс?" — заявил дипломат.

В то же время Бессмертный не исключил, что Украина и ее партнеры могут продолжать контакты по тактическим причинам. По его словам, публично может быть известно далеко не все, что происходит за кулисами войны и дипломатии.

"Хотя, если тактика этого требует, то я "за". Мы ведь можем чего-то не знать. Возможно, тактика ведения войны требует этих разговоров", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Бессмертный прокомментировал ошибки Федорова и тяжелую зиму.