У Путина снова заговорили о переговорах с Украиной: назвали место и условие
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В РФ сделали неоднозначное заявление о переговорном процессе с Украиной
В воскресенье, 30 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько заявление о переговорах с Украиной. Спикер главы Кремля даже заговорил о саммите Владимир Путин — Дональд Трамп — Владимир Зеленский.
Соответствующий комментарий Пескова приводят российские СМИ. По его словам, встреча лидеров Украины, США и РФ возможна лишь для фиксации финальных договоренностей.
Пресс-секретарь Путина добавил, что договоренности по Украине не могут быть "примитивной сделкой", ведь это сложный процесс из огромного количества деталей.
Саммит Путин — Трамп — Зеленский возможно провести только для фиксации договоренностей.
Песков, говоря о продолжении "стамбульских переговоров", заявил, что Россия сохраняет открытость к мирным инициативам, однако есть важны нюанс — якобы нет наличия предпосылок для мирных переговоров.
"Мы сохраняем нашу открытость к этим переговорам. Пока наличия предпосылок признать мы не можем. Их пока просто нет", — сказал Песков.
Напомним, в конце августа 2026 года Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф прилетел в Россию для переговоров. Данный визит может быть напрямую связан с Украиной, НАТО и эскалацией войны.