Почему шеф ЦРУ летал в Москву и видят ли в Брюсселе шанс на мир: за кулисами дипломатии

В ЕС решили сосредоточиться на другом важном для Украины деле.

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Во вторник, 25 августа, произошло крайне незаурядное событие – директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф посетил с коротким визитом Москву. Как сообщила газета The Wall Street Journal, накануне Соединенные Штаты получили разведданные, свидетельствующие о начальных приготовлениях России к возможной мобилизации, а также о планах проверить решимость НАТО.

Аналитики предположили, что Рэтклифф мог встретиться с российским диктатором, чтобы передать ему предупреждение: Вашингтон знает про все эти планы.

"Визит Ратклиффа в Москву пришелся на напряженный период в отношениях между США и Россией. Россия и Украина усилили удары по территории друг друга с большого расстояния, и конца войне пока не видно. Некоторые аналитики предупреждают, что президент России Владимир Путин может пойти на эскалацию конфликта, проводя военные провокации против стран Балтии или других членов НАТО, что может спровоцировать новый кризис", — говорится в материале.

В свою очередь телеканал CBS News обращает внимание: мирные переговоры с Украиной при посредничестве США остаются преимущественно заблокированными: стороны все еще существенно расходятся в своих позициях по ключевым вопросам.

При этом Киев, по данным источников "Телеграфа", знал о визите главы ЦРУ в РФ. Более того: Вашингтон, анонсируя поездку делегации высокого уровня, попросил украинскую сторону воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России — то есть локациям, через которые пролегал маршрут военного самолета C-17A Globemaster III, на борту которого находился Джон Рэтклифф.

Собеседник нашего издания в Вашингтоне утверждает, что директор ЦРУ — "самая весомая фигура", когда дело касается политики США в отношении Украины в сфере безопасности. После того, как в марте 2025 года Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Штатов Украины, именно Ретклифф, вероятно, убедил Белый дом разрешить ЦРУ продолжать обмен разведывательными данными с Украиной.

По данным СМИ, во время периодических игр в гольф Рэтклифф рассказывает Трампу о данных российских потерь, превышающих 40 тысяч в месяц.

Информация, которую предоставляют американцы, играет важную роль в повышении эффективности украинских ударов по территории России.

Хотя тайная поездка главного американского разведчика вызвала волну спекуляций по поводу попыток США возобновить переговорный процесс с целью окончания войны в Украине, в Брюсселе настроены скептически по поводу перспектив мира.

При этом разговоры о потенциальной роли Европы в переговорах "утихли", утверждает нашему изданию чиновник ЕС.

"Мне видим, чтобы Россия двигалась в сторону готовности к переговорам — скорее наоборот. Поэтому, похоже, пока нет пространства для переговоров. В то же время это также приоритетный вопрос для ЕС, безусловно", — сказал собеседник.

Как рассказывал ранее "Телеграф", в июне Брюссель и Москва прервали многолетнее дипломатическое молчание. Педро Лурти, один из ключевых чиновников в команде президента Европейского Совета Антониу Кошты, провел по меньшей мере два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, приближенным к Путину.

Один из знающих европейских дипломатов в разговоре с нашим изданием называл контакты, которые кабинет Кошты установил с россиянами, "защитой европейских интересов", что особенно актуально в случае нового раунда мирных переговоров.

25 августа Кошта отправился в уже традиционный "Тур по столицам", в рамках которого он посетит всех лидеров Европейского Союза. Украина — один из приоритетов тура, однако, в основном, в контексте переговоров о вступлении нашего государства в ЕС. Позиция Кошты — до конца года для Киева должны быть открыты все переговорные кластеры.

"Я буду обсуждать с европейскими лидерами вопросы обороны, конкурентоспособности, расширения ЕС и поддержки Украины. Но особое место, безусловно, займет следующий долгосрочный бюджет ЕС. Эти встречи дают чрезвычайно важное всестороннее представление о приоритетах и ожиданиях государств-членов, обеспечивая, чтобы работа Европейского совета и в дальнейшем отражала реалии Европы", — заявил сам президент Евросовета.

В то время как Вашингтон пытается действовать через прямые контакты с Москвой, Брюссель перемещает фокус на долгосрочную стратегию: развитие собственной обороны, поддержку евроинтеграции Украины и укрепление длительной устойчивости Европы.