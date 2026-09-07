Всего 16 женщин включили в топ-100 самых влиятельных людей Украины: кто они

Некоторые позиции лауреаток могут выглядеть несколько неоднозначно

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Журнал "Фокус" опубликовал рейтинг "ТОП 100 влиятельных украинцев". В 2026 году в этот список вошли лишь 16 женщин.

Традиционно рейтинг разделен на блоки по сфере деятельности лауреатов. В издании отметили, что приурочили выпуск к новому учебному году. Поэтому в рейтинге появилась новая категория "Образование и наука", в которой будут представлены руководители ведущих вузов Украины, известные ученые, топовые педагоги, популяризаторы науки и важные деятели сферы образования.

Политики и государственные деятели

В этой категории из 20 мест женщины заняли три. В частности, это первая леди Украины, бывшая премьер-министр и народный депутат.

Женщины в рейтинге Политики и государственные деятели

№12 Елена Зеленская — первая леди Украины с 20 мая 2019 года как супруга президента Владимира Зеленского. До этого была сценаристкой и автором студии "Квартал 95". Входила в список 100 самых влиятельных людей в 2023 году по версии журнала Time.

Елена Зеленская. Фото ОПУ

№17 Юлия Свириденко — украинская экономистка и политический деятель. Премьер-министр Украины с 17 июля 2025 по 16 июля 2026 года.

Юлия Свириденко. Фото Википедия

№19 Марьяна Безугла — народный депутат Украины IX созыва от 217-го избирательного округа города Киева. Член Комитета Верховной Рады по внешней политике.

Марьяна Безугла

Бизнес и государственные предприятия

В этом рейтинге места среди лауреатов заняли две женщины. Однако их не следует рассматривать отдельно от их мужчин.

Женщины в рейтинге Бизнес и государственные предприятия

№6 Галина и Александр Гереги – известные украинские предприниматели, миллиардеры, политики и основатели большой сети строительных гипермаркетов "Эпицентр К".

Галина и Александр Гереги

№10 Ирина и Владислав Чечоткины — украинские бизнесмены, владеющие одним из известнейших брендов Украины в сфере e-commerce — Rozetka.

Ирина и Владислав Чечоткины

Культура

В этом сегменте женщины заняли четыре места. Они отметились значительным вкладом в украинскую культуру в сложные времена.

Женщины в рейтинге Культура

№1 Лина Костенко — украинская поэтесса и писательница.

Лина Костенко

№4 Таню Муиньо — украинская клипмейкер, дизайнер, стилистка, фотограф и режиссер кубинского происхождения. Рекордсменка по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила трижды подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах). Двухкратная победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018, 2019).

Таню Муиньо

№6 Татьяна Бережная — вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике — министр культуры Украины.

Татьяна Бережная

№10 Ярослава Гресь — соучредительница и управляющая партнерша Gres Todorchuk, соучредительница Ukraine WOW.

Ярослава Гресь

Образование и наука

В этом блоке среди лауреатов 4 женщины. Они занимают высокие места в списке.

Женщины в рейтинге Образование и наука

№1 Марина Вязовская — украинская математик. Кандидат физико-математических наук (2010), доктор естественных наук (2013), международный член Национальной академии наук США (2025). Вторая женщина (после Мариам Мирзахани), получившая Медаль Филдса (2022) за элегантное решение части 18-й проблемы Гильберта — задача упаковки шаров в 8-мерном пространстве.

Марина Вязовская

№6 Татьяна Кагановская — и.о. ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, доктор юридических наук, профессор.

Татьяна Кагановская. Фото Википедия

№7 Анна Толстанова — Профессор кафедры физиологии и анатомии Института биологии и медицины КНУ имени Тараса Шевченко, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Анна Толстанова. Фото Википедия

№8 Татьяна Вакуленко — директор Украинского центра оценивания качества образования.

Татьяна Вакуленко

Спорт

В этом списке женщины заняли половину самых высоких мест. Украинские спортсменки еще раз подтверждают свой высокий уровень.

Женщины в рейтинге Спорт

№1 Ярослава Магучих — украинская легкоатлетка, выступает в дисциплине — прыжки в высоту. Олимпийская чемпионка 2024 года и бронзовый призер Олимпиады-2020. Трехкратная победительница Бриллиантовой лиги (2022, 2023, 2024). Чемпионка мира (2023) и трехкратная чемпионка Европы (2022, 2024, 2026). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Двухкратная чемпионка мира в помещении (2022, 2026), трехкратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023, 2025).

Ярослава Магучих. Фото Википедия

Марта Костюк — украинская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок.

Марта Костюк. Фото Википедия

№5 Людмила Лузан — украинская спортсменка, гребчиха-каноистка, серебряный призер Олимпийских игр 2020 и 2024 годов в каноэ-двойках, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в каноэ-одиночках, восьмикратная чемпион мира и Европы

Людмила Лузан. Фото Википедия

№6 Таисия Онофрийчук – украинская художественная гимнастка. Абсолютная чемпионка Европы 2025 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира 2026 года в упражнениях с обручем, многократный призер чемпионатов Европы и мира, обладательница Кубка мира, серебряный призер юниорского чемпионата мира в упражнении с булавами. Мастер спорта международного класса.

Таисия Онофрийчук. Фото Википедия

№7 Элина Свитолина — украинская теннисистка, третья ракетка мира в рейтинге WTA 2017, 2018 и 2019 годов в одиночном разряде, бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2020 в Токио (2021), чемпионка итогового турнира WTA Finals. Выиграла 20 турниров WTA в одиночном разряде и два — в парном.

Элина Свитолина. Фото Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто, по мнению редакции "Фокуса", теперь является вторым самым влиятельным человеком в Украине.