Почти 200 грн экономии: успейте до 6 октября приобрести продукт к завтраку в "АТБ"

На популярные мясные товары действуют акционные цены

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До 6 октября в сети "АТБ" действуют акционные предложения на популярные продукты. Среди товаров со скидкой есть колбаса, на которой покупатели могут сэкономить почти 200 гривен.

Речь идет о колбасе "М'ясна лавка/Своя лінія Губернаторська с/в". Как ранее писал "Телеграф", ее стоимость снизили с 634,97 до 439,89 гривны. Таким образом, разница составляет 195,08 гривны, а скидка – около 30%.

Подробнее об этом в материале: " Вот так цены: в "АТБ" продукты подешевели до 50% — акция всего неделю ".

Скидка на популярную сыровяленую колбасу в сети "АТБ" действует до 6 октября.

Акционное предложение может заинтересовать тех, кто планирует купить колбасу для праздничного стола, перекуса или бутербродов. По нынешней цене один килограмм продукта обойдется почти на треть дешевле, чем по обычной стоимости.

Что еще можно купить в "АТБ" со скидками

Среди акционных товаров есть также кавказский шашлык #ЦЕМ'ЯСО – его можно приобрести за 208,99 грн за килограмм вместо 261,55 грн, то есть со скидкой 20%. Куриные пельмени "День у День" весом 0,8 кг сейчас стоят 89,90 грн, хотя ранее их цена составляла 114,90 грн.

Также со скидкой продают вареную куриную колбасу 300 г – 45,49 грн вместо 65,40 грн, а мясо мидий 350 г – 96,90 грн вместо 138,90 грн.

До 6 октября торговая сеть существенно снизила цены на рыбную гастрономию и консервы для завтраков. Благодаря этому акционные цены на рыбную продукцию позволяют покупателям взять филе, тунец или печень трески со значительной экономией денег.