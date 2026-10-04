ТЦК на дороге: могут ли мобилизовать прямо из машины

Закон четко определяет ситуации, когда правоохранители могут остановить транспорт

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Представители ТЦК не имеют права самостоятельно останавливать транспорт вне блокпостов, а получение повестки вовсе не означает моментальную мобилизацию.

Об этом рассказала адвокат, руководитель ЮК Prima Leader Group Дина Дрижакова, пишет УНИАН. Подобные полномочия есть исключительно у полицейских и только при наличии веских оснований, что закреплено в статье 35 закона Украины "О Национальной полиции" .

Во время военного положения эту норму дополнили пунктом о проверке документов. Закон четко определяет ситуации, когда правоохранители могут остановить транспорт: например, из-за нарушения ПДД или если авто числится в розыске.

Представители ТЦК не относятся к Нацполиции и таких полномочий лишены.

Могут ли ТЦК мобилизовать прямо из машины

Даже вручив повестку, сотрудники ТЦК не могут мобилизовать мужчину на месте, подчеркивает адвокат.

Процесс мобилизации строго регламентирован: сначала военнообязанный уточняет военно-учетные данные, затем проходит ВЛК. Только после выполнения этих шагов принимается решение о мобилизации.

Призыв на блокпосту или посреди улицы без прохождения комиссии и надлежащего оформления документов незаконен.

Что делать, если ТЦК мобилизовали водителя

Когда мужчину забирают в ТЦК прямо с улицы или блокпоста, изымать у него телефон по закону запрещено. На практике это правило часто нарушают. Пока смартфон еще в руках, нужно сразу отправить родным геолокацию или написать, в какой именно ТЦК везут, если это удалось выяснить. Задержанный вправе требовать адвоката и правовую помощь, хотя защитников в военкоматы нередко попросту не пускают.

При любой возможности происходящее стоит снимать на видео. Военкомов обязали носить включенные бодикамеры: весь процесс задержания и доставки в ТЦК они должны фиксировать на запись. Позже юристы отправляют запросы на эти видеоматериалы, но в большинстве случаев записей у ведомства не оказывается.

Важно следить, оформляют ли протокол об административном правонарушении. Держать человека при таком задержании дольше трех часов закон запрещает.

Что делать, если ТЦК мобилизовали водителя. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Никакие бумаги нельзя подписывать вслепую, даже если на вас давят. Нужно внимательно вчитываться в каждую строчку. Если действия сотрудников незаконны, прямо в бланке можно указать: "С содержанием не согласен", "Задержание проведено незаконно", "Право на адвоката и юридическую помощь не было соблюдено".

Любому призыву по закону обязательно предшествует военно-врачебная комиссия. Когда мобилизационное распоряжение заставляют подписывать без реального медосмотра, это прямое нарушение процедуры. Мужчине обязаны выдать направление на ВЛК, зарегистрированное в специальном журнале, где он лично должен поставить подпись о получении.

Родственники могут направить жалобу на горячую линию Государственного бюро расследований: в таких действиях ТЦК усматриваются признаки похищения человека (статья 146 Уголовного кодекса). Жаловаться можно и в Минобороны, и в Генштаб ВСУ.

Крайняя мера – обращение в суд. Если человека мобилизовали с нарушениями, через судебный иск оспаривают и вердикт ВВК, и мобилизационное распоряжение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли снимать ТЦК на телефон. Развеян популярный миф о запрете.