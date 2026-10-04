ТЦК на дороге: могут ли мобилизовать прямо из машины
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Закон четко определяет ситуации, когда правоохранители могут остановить транспорт
Представители ТЦК не имеют права самостоятельно останавливать транспорт вне блокпостов, а получение повестки вовсе не означает моментальную мобилизацию.
Об этом рассказала адвокат, руководитель ЮК Prima Leader Group Дина Дрижакова, пишет УНИАН. Подобные полномочия есть исключительно у полицейских и только при наличии веских оснований, что закреплено в статье 35 закона Украины "О Национальной полиции".
Во время военного положения эту норму дополнили пунктом о проверке документов. Закон четко определяет ситуации, когда правоохранители могут остановить транспорт: например, из-за нарушения ПДД или если авто числится в розыске.
Представители ТЦК не относятся к Нацполиции и таких полномочий лишены.
Могут ли ТЦК мобилизовать прямо из машины
Даже вручив повестку, сотрудники ТЦК не могут мобилизовать мужчину на месте, подчеркивает адвокат.
Процесс мобилизации строго регламентирован: сначала военнообязанный уточняет военно-учетные данные, затем проходит ВЛК. Только после выполнения этих шагов принимается решение о мобилизации.
Призыв на блокпосту или посреди улицы без прохождения комиссии и надлежащего оформления документов незаконен.
Что делать, если ТЦК мобилизовали водителя
Когда мужчину забирают в ТЦК прямо с улицы или блокпоста, изымать у него телефон по закону запрещено. На практике это правило часто нарушают. Пока смартфон еще в руках, нужно сразу отправить родным геолокацию или написать, в какой именно ТЦК везут, если это удалось выяснить. Задержанный вправе требовать адвоката и правовую помощь, хотя защитников в военкоматы нередко попросту не пускают.
При любой возможности происходящее стоит снимать на видео. Военкомов обязали носить включенные бодикамеры: весь процесс задержания и доставки в ТЦК они должны фиксировать на запись. Позже юристы отправляют запросы на эти видеоматериалы, но в большинстве случаев записей у ведомства не оказывается.
Важно следить, оформляют ли протокол об административном правонарушении. Держать человека при таком задержании дольше трех часов закон запрещает.
Никакие бумаги нельзя подписывать вслепую, даже если на вас давят. Нужно внимательно вчитываться в каждую строчку. Если действия сотрудников незаконны, прямо в бланке можно указать: "С содержанием не согласен", "Задержание проведено незаконно", "Право на адвоката и юридическую помощь не было соблюдено".
Любому призыву по закону обязательно предшествует военно-врачебная комиссия. Когда мобилизационное распоряжение заставляют подписывать без реального медосмотра, это прямое нарушение процедуры. Мужчине обязаны выдать направление на ВЛК, зарегистрированное в специальном журнале, где он лично должен поставить подпись о получении.
Родственники могут направить жалобу на горячую линию Государственного бюро расследований: в таких действиях ТЦК усматриваются признаки похищения человека (статья 146 Уголовного кодекса). Жаловаться можно и в Минобороны, и в Генштаб ВСУ.
Крайняя мера – обращение в суд. Если человека мобилизовали с нарушениями, через судебный иск оспаривают и вердикт ВВК, и мобилизационное распоряжение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли снимать ТЦК на телефон. Развеян популярный миф о запрете.