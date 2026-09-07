Игнорируют и много сплетничают: украинка поделилась неожиданными деталями жизни во Франции

По словам соотечественницы, французы ведут себя высокомерно

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Украинка пожаловалась на отношение плохое отношение французов к иностранцам. По ее словам, они могут делать вид, что не знают английского, и обсудят вас за спиной.

Об этом она написала в Reddit. По ее, словам она живет во Франции и у нее есть претензии.

"Первое, что нужно сказать: к вам будут относиться плохо, если вы не француз. Так уж заведено. Если вы говорите по-английски, они могут специально притвориться, что не понимают, что вы говорите", – говорится в публикации.

Сплетни за спиной. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Вместе с тем, если вы плохо говорите по-французски, местные жители переключатся на английский, особенно парижане. По словам автора сообщения, французы "миллион раз высмеивали мой язык, как будто я странная". Кроме того, она обратила внимание на их высокомерие.

"Они милы в лицо, улыбаются и так далее. Но как только вы уходите, они начинают говорить о вас. К сожалению, так оно и есть", – подытожила она, подразумевая сплетни за спиной.

Автор публикации также отметила, что, возможно, не все французы ведут себя так с иностранцами, а она делится своим личным опытом.

Ранее украинец, пятый год живущий в Швейцарии, рассказал о ее минусах. Эта страна считается одной из лучших в мире для переезда, поскольку она стабильно занимает первые места в рейтингах по уровню безопасности, зарплатам, экологии и качеству жизни.