Что будет с Северной Кореей без Ким Чен Ына: два имени в борьбе за преемственность

Среди возможных претендентов на пост главы страны называют влиятельную сестру лидера и его дочь.

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Если Ким Чен Ын умрет, руководство страной может взять на себя его сестра Ким Ё Чжон. Но это временный сценарий, считают аналитики: впоследствии власть может перейти к его дочери Ким Чжу Э.

Обсуждения того, кто возглавит Северную Корею, активизировались на фоне новостей о возможной коме лидера КНДР после кровоизлияния в мозг. Его могли доставить в Пекин на лечение.

Ким Ё Чжон может временно возглавить страну

Согласно сценарию, о котором говорят аналитики, младшая сестра Ким Чен Ына будет руководить режимом, пока его 13-летняя дочь не вырастет настолько, чтобы взять власть. Ким Ё Чжон уже имеет значительное влияние в руководстве Северной Кореи.

Ким Ё Чжон может временно возглавить страну в случае смерти брата

Ранее инсайдеры рассказывали, что на взгляды Ким Ё Чжон повлияли самые преданные помощники и советники ее отца Ким Чен Ира. Сестра нынешнего лидера также публично озвучивает военные угрозы Пхеньяна. В понедельник она заявила, что рассматривается возможность разместить дополнительное тактическое оружие у границы с Южной Кореей.

Разведка Южной Кореи считает дочь Кима наследницей

30 сентября Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила парламенту, что Ким Чжу Э укрепляет позиции назначенной преемницы отца. "Если раньше Ким Чжу Э сосредоточивалась на военной сфере, то в последнее время расширила свою деятельность на вопросы жизни населения, политику и дипломатию, совершив в этом году 30 публичных появлений – больше всего за все время", – отметила разведывательная служба.

Разведка Южной Кореи сообщает, что позиции Ким Чжу Э как преемницы укрепляются

Дочь Кима впервые появилась на публике в ноябре 2022 года во время запуска ракеты. В феврале 2023-го она сопровождала отца на праздновании 75-летия основания армии. Позже Ким Чжу Э посетила другие резонансные мероприятия и совершила государственный визит в Китай.

Участие дочери Кима в дипломатических мероприятиях привлекает внимание к вопросу преемственности

Что известно о состоянии Ким Чен Ына

Слухи о кровоизлиянии, коме и смерти Кима распространились после публикаций китайского диссидента Се Ваньцзюня, который живет в США и связан с Демократической партией Китая. По сообщению Times of India, он утверждал, что лидера КНДР доставили в больницу Пекинского союзного медицинского колледжа для экстренного лечения, а власть уже перешла к его сестре.

Северокорейский аналитик Бенедикт Роджерс напомнил, как режим обычно реагирует на смерть верховного руководителя.

"Люди на улицах голосят и плачут. Дикторы новостей говорят очень взволнованно. Мы еще ничего подобного не видели. Либо это произойдет, либо, если он еще жив, они обнародуют какие-нибудь доказательства того, что он жив", – сказал он.

В понедельник официальные СМИ КНДР опубликовали фотографии Ким Чен Ына на выставке одежды и обуви – до этого его никто не видел с 11 октября. ГосСМИ утверждают, что фотографии были сделаны в тот же день.

Как сообщал "Телеграф", 38-летняя Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына, остается влиятельной фигурой в политической жизни КНДР. Это так, несмотря на разговоры о том, что преемницей лидера может стать его дочь. Ким Ё Чжон называют "серым кардиналом", и это дает основания считать ее важной частью руководства Северной Кореи.