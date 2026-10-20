Що буде з Північною Кореєю без Кім Чен Ина: два імені в боротьбі за наступництво

Серед можливих фігур на чолі країни називають впливову сестру лідера та його доньку

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Якщо Кім Чен Ин помре, керівництво країною може перебрати його сестра Кім Йо Чжон. Але це тимчасовий сценарій, вважають аналітики – згодом влада може перейти до його доньки Кім Джу Е.

Обговорення, хто ж очолить Північну Корею пожвавились на тлі новин про можливу кому лідера КНДР після крововиливу в мозок. Його могли доставити в Пекін для лікування.

Кім Йо Чжон може тимчасово очолити країну

За сценарієм, про який кажуть аналітики, молодша сестра Кім Чен Ина керуватиме режимом, доки його 13-річна донька не виросте достатньо, щоб перебрати владу. Кім Йо Чжон уже має значний вплив у керівництві Північної Кореї.

Кім Йо Чжон може тимчасово очолити країну в разі смерті брата

Раніше інсайдери розповідали, що на погляди Кім Йо Чжон впливали найвідданіші помічники й радники її батька Кім Чен Іра. Сестра нинішнього лідера також публічно озвучує військові погрози Пхеньяна. У понеділок вона заявила, що розглядають можливість розгорнути додаткову тактичну зброю поблизу кордону з Південною Кореєю.

Розвідка Південної Кореї вважає доньку Кіма спадкоємицею

30 вересня Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила парламенту, що Кім Джу Е зміцнює позиції визначеної наступниці батька. "Якщо раніше Кім Джу Е зосереджувалася на військовій сфері, то останнім часом розширила свою діяльність на питання життя населення, політику й дипломатію, здійснивши цього року 30 публічних появ – найбільше за весь час", – зазначила розвідувальна служба.

Розвідка Південної Кореї повідомляє, що позиції Кім Джу Е як наступниці зміцнюються

Донька Кіма вперше з’явилася на публіці в листопаді 2022 року під час запуску ракети. У лютому 2023-го вона супроводжувала батька на святкуванні 75-річчя заснування армії. Згодом Кім Джу Е відвідала інші резонансні заходи й здійснила державний візит до Китаю.

Участь доньки Кіма в дипломатичних заходах привертає увагу до питання наступництва

Що відомо про стан Кім Чен Ина

Чутки про крововилив, кому та смерть Кіма поширювалися після дописів китайського дисидента Сє Ваньцзюня, який живе у США та пов’язаний із Демократичною партією Китаю. За повідомленням Times of India, він стверджував, що лідера КНДР доправили до лікарні Пекінського союзного медичного коледжу для екстреного лікування, а владу вже перебрала його сестра.

Північнокорейський аналітик Бенедикт Роджерс нагадав, як режим зазвичай реагує на смерть верховного керівника.

"Люди на вулицях голосять і плачуть. Диктори новин дуже зворушливо висловлюються. Ми ще нічого подібного не бачили. Або це станеться, або, якщо він ще живий, вони оприлюднять якісь докази того, що він ще живий", – сказав він.

У понеділок офіційні медіа КНДР опублікували фотографії Кім Чен Ина на виставці одягу та взуття – до цього його ніхто не бачив з 11 жовтня. ДержЗМІ стверджують – фото були зроблені того ж дня.

Як повідомляв "Телеграф", 38-річна Кім Йо Чжон, сестра Кім Чен Ина, залишається впливовою фігурою в політичному житті КНДР. Це так, попри розмови про те, що наступницею лідера може стати його донька. Кім Йо Чжон називають "сірим кардиналом", і це дає підстави вважати її важливою частиною керівництва Північної Кореї.