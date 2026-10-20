Що буде з Північною Кореєю без Кім Чен Ина: два імені в боротьбі за наступництво
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Серед можливих фігур на чолі країни називають впливову сестру лідера та його доньку
Якщо Кім Чен Ин помре, керівництво країною може перебрати його сестра Кім Йо Чжон. Але це тимчасовий сценарій, вважають аналітики – згодом влада може перейти до його доньки Кім Джу Е.
Обговорення, хто ж очолить Північну Корею пожвавились на тлі новин про можливу кому лідера КНДР після крововиливу в мозок. Його могли доставити в Пекін для лікування.
Кім Йо Чжон може тимчасово очолити країну
За сценарієм, про який кажуть аналітики, молодша сестра Кім Чен Ина керуватиме режимом, доки його 13-річна донька не виросте достатньо, щоб перебрати владу. Кім Йо Чжон уже має значний вплив у керівництві Північної Кореї.
Раніше інсайдери розповідали, що на погляди Кім Йо Чжон впливали найвідданіші помічники й радники її батька Кім Чен Іра. Сестра нинішнього лідера також публічно озвучує військові погрози Пхеньяна. У понеділок вона заявила, що розглядають можливість розгорнути додаткову тактичну зброю поблизу кордону з Південною Кореєю.
Розвідка Південної Кореї вважає доньку Кіма спадкоємицею
30 вересня Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила парламенту, що Кім Джу Е зміцнює позиції визначеної наступниці батька. "Якщо раніше Кім Джу Е зосереджувалася на військовій сфері, то останнім часом розширила свою діяльність на питання життя населення, політику й дипломатію, здійснивши цього року 30 публічних появ – найбільше за весь час", – зазначила розвідувальна служба.
Донька Кіма вперше з’явилася на публіці в листопаді 2022 року під час запуску ракети. У лютому 2023-го вона супроводжувала батька на святкуванні 75-річчя заснування армії. Згодом Кім Джу Е відвідала інші резонансні заходи й здійснила державний візит до Китаю.
Що відомо про стан Кім Чен Ина
Чутки про крововилив, кому та смерть Кіма поширювалися після дописів китайського дисидента Сє Ваньцзюня, який живе у США та пов’язаний із Демократичною партією Китаю. За повідомленням Times of India, він стверджував, що лідера КНДР доправили до лікарні Пекінського союзного медичного коледжу для екстреного лікування, а владу вже перебрала його сестра.
Північнокорейський аналітик Бенедикт Роджерс нагадав, як режим зазвичай реагує на смерть верховного керівника.
"Люди на вулицях голосять і плачуть. Диктори новин дуже зворушливо висловлюються. Ми ще нічого подібного не бачили. Або це станеться, або, якщо він ще живий, вони оприлюднять якісь докази того, що він ще живий", – сказав він.
У понеділок офіційні медіа КНДР опублікували фотографії Кім Чен Ина на виставці одягу та взуття – до цього його ніхто не бачив з 11 жовтня. ДержЗМІ стверджують – фото були зроблені того ж дня.
Як повідомляв "Телеграф", 38-річна Кім Йо Чжон, сестра Кім Чен Ина, залишається впливовою фігурою в політичному житті КНДР. Це так, попри розмови про те, що наступницею лідера може стати його донька. Кім Йо Чжон називають "сірим кардиналом", і це дає підстави вважати її важливою частиною керівництва Північної Кореї.