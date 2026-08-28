Боялся мести Украины. Кем был ликвидированный в Питере российский офицер

Он служил в части, которую обвиняли в ударах по Украине

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Российский подполковник, военный из вертолетного полка, который были подорван в автомобиле в Санкт-Петербурге, незадолго до своей смерти сообщал начальству, что якобы находится в так называемых "списках на ликвидацию". Судя по этим заявлениям, российский военный опасался покушения на него еще за некоторое время до того, как это произошло.

В СМИ появилась информация, что речь идет о 43-летнем Сергее Сечкове — офицере 332-го отдельного гвардейского вертолетного полка, которого Главное управление украинской разведки ранее обвиняло в участии в ударах по Украине. Данные о нем есть на сайте "Миротворца".

Сообщается, что Сечков даже проверял постоянно свою машину, боясь ликвидации.

Скриншот с сайта "Миротворца"

Отец Сечкова подтвердил "Агентству" информацию о гибели сына.

"Подорвали", — написал он в ответ на вопрос журналистов издания.

Как заявляется, в 2022 году Главное управление украинской разведки обвинило командование воинской части, в которой служил Сечков, в ударах по мирным жителям Харьковской области.

Детали происшествия

27 августа 2026 года в микрорайоне Славянка в Шушарах, входящих в состав Санкт-Петербурга, взорвался автомобиль. Инцидент произошел в 10:00 на Колпинском шоссе, 24, корпус 4, недалеко от магазина "Магнит". Как сообщают российские СМИ, взрыв был настолько сильным, что водительскую дверь автомобиля вывернуло. По их данным, в момент взрыва в машине находились мужчина и женщина.

Еще одна пассажирка в реанимации

Предварительно сообщается, что водитель погиб, а пассажирка выжила и находится в реанимации.

Российские СМИ утверждают, что причиной взрыва могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства.

Взрыв произошел почти сразу после того, как водитель завел кроссовер Geely и успел проехать всего несколько метров. После прибытия оперативных служб с автомобиля быстро сняли номерные знаки.

По данным российских СМИ, в результате взрыва супруги получили тяжелые травмы — обоим якобы оторвало ноги.

В машине могло сработать самодельное взрывное устройство

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что стала известна причина взрыва в аптеке Львова, в результате которого погиб молодой парень.