Немодные решения в маникюре 2024: забудьте о ногтях с пирсингом, лепкой и "ракушке" (фото)

Им нужно навсегда сказать "прощайте!"

Идеальный образ невозможен без ухоженных рук и стильного маникюра. Сегодня он играет ключевую роль в создании бьюти-образа. Модные тренды в маникюре постоянно меняются, обновляясь ежегодно и каждый новый сезон. То, что пользовалось бешеной популярностью несколько лет назад, сегодня может быть воспринято как устаревшее. Забыть в 2024 году нужно о трех дизайнах маникюра.

Для того, чтобы не нарушить стиль своего образа из-за устаревших дизайнов маникюра, стоит внимательно ознакомиться с сегодняшними антитрендами дизайнов. "Телеграф" рассказывает о 3 самых главных антитренда, о которых стоит забыть на очень длительное время.

Маникюр с пирсингом

Такой элемент украшения на ногтях выглядит скорее провокационно, чем стильно. Кроме того, пирсинг мешает выполнять повседневные задачи, не соответствует офисному дресс-коду или элегантному образу.

Маникюр с лепкой

Мода на объемный декор уже ушла в прошлое, и сейчас этот дизайн выглядит устаревшим. В текущем году актуальным является минималистичный дизайн, который представляется более смысловым выбором.

Маникюр "ракушка"

В летний сезон ракушки и жемчуг — всегда популярный тренд. Однако зимой этот дизайн будет неуместным.

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