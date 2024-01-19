Немодні рішення у манікюрі 2024: забудьте про нігті з пірсингом, ліпленням і "мушлю" (фото)

Їм потрібно назавжди сказати "прощавайте!"

Ідеальний образ неможливий без доглянутих рук та стильного манікюру. Сьогодні він відіграє ключову роль у створенні б’юті-образу. Модні тренди в манікюрі постійно змінюються, оновлюючись щороку і кожен новий сезон. Те, що мало шалену популярність кілька років тому, сьогодні може бути сприйняте як застаріле. Забути у 2024 році потрібно про три дизайни манікюру.

Для того, щоб не порушити стиль свого образу через застарілі дизайни манікюру, варто уважно ознайомитися із сьогоднішніми антитрендами дизайнів. "Телеграф" розповідає про 3 найголовніші антитренди, про які варто забути на дуже тривалий час.

Манікюр з пірсингом

Такий елемент прикраси на нігтях виглядає скоріше провокаційно, ніж стильно. Крім того, пірсинг заважає виконувати повсякденні завдання, не відповідає офісному дрес-коду або елегантному образу.

Манікюр з ліпленням

Мода на об’ємний декор уже відійшла в минуле, і зараз цей дизайн виглядає застарілим. У поточному році актуальним є мінімалістичний дизайн, який є більш смисловим вибором.

Манікюр "мушля"

У літній сезон мушлі та перли – завжди популярний тренд. Однак узимку цей дизайн буде недоречним.

Раніше "Телеграф" писав про патріотичний дизайн для нігтів. Є яскраві ідеї синьо-жовтого манікюру, які сподобаються кожній українці.