Маникюр, который категорически нельзя делать в 2024 году: антитренды (фото)

Мода на долгое время оставила эти дизайны в прошлом

Женщины все более внимательно относятся к выбору маникюра для своих ногтей. Однако так же многие ищут те рисунки и дизайны, которые вышли из моды, чтобы не "упасть в грязь" перед подружками.

В список антитрендов маникюра на 2024 год вошли массивность и перенасыщенность, пишет "Фокус". Их следует избегать уже с сегодняшнего дня.

Много дизайна

В настоящее время минимализм пользуется большой популярностью, в то время как избыточное украшение и сложные узоры уходят на задний план. Стоит обратить внимание на простые покрытия с однотонным лаком и минимальным декором.

Массивность

Вместе с ярким дизайном популярность набирают и покрытия с 3D-эффектами. Однако они могут быть не очень удобными, так как зацепляются и вызывают дискомфорт. Возможно, лучше выбрать более простые варианты.

Французский маникюр

Хоть и французский маникюр вечен, но сейчас в тренде различные вариации этого стиля. Оттенки розового и белого уходят на задний план. Современные варианты включают "френч наоборот", когда полоса рисуется с противоположной стороны ногтя, а также разнообразие других цветов.

Ранее мы рассказывали о розовом маникюре. Это один из наиболее востребованных в сфере нейл-арта, который долгое время ассоциировался лишь с женственностью и нежностью. Однако у этого цвета гораздо больше аспектов, чем мы привыкли представлять.