Дизайн весенний 2024: актуальные идеи модного маникюра в белом цвете (фото)

Белый лак необязательно должен символизировать только снег

Белый весенний маникюр — это очень универсальный выбор. Он легко сочетается с любой одеждой, всегда придает образу стильный и свежий вид, особенно если его дополнить модными аксессуарами, и выделяет индивидуальность его обладательницы.

Если вы давно хотели попробовать белый маникюр, в этот период точно не нужно искать никаких оправданий. Хотя зима с ее бесконечными снегами постепенно уходит, весной белые ногти продолжают оставаться в тренде.

Белый маникюр может иметь как один простой оттенок, так и разнообразные дизайнерские варианты, подходящие как для коротких, так и для длинных ногтей. Даже некоторые модницы предпочитают белую маникюрную гамму, оставаясь верными своему эксцентричному стилю.

Белый маникюр 2024: 8 самых красивых дизайнов

Ранее мы рассказывали о розовом маникюре. Это один из наиболее востребованных в сфере нейл-арта, который долгое время ассоциировался лишь с женственностью и нежностью. Однако у этого цвета гораздо больше аспектов, чем мы привыкли представлять.

Также "Телеграф" писал о патриотическом дизайне для ногтей. Есть яркие идеи сине-желтого маникюра, которые понравятся каждой украинке.