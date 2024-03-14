Станут ярким акцентом в образе: пять свежих трендов кроссовок на весну (фото)

В этом сезоне многоцветные варианты приобрели большую популярность

Кроссовки уже давно не имеют привязки к сезону. Мы буквально носим их круглый год. Но именно весной хочется обновления и новых стилистических решений с этим видом обуви.

Украинский стилист Марина Фадиева собрала в подборке актуальные кроссовки и примеры их актуальной стилизации. "Глобально ничего не изменилось. Как и всегда, современный образ делают не самые модные кроссовки, а то как вы их носите, с чем комбинируете", — отметила эксперт.

С ЯЗЫЧКОМ

Бум начался после коллаборации Adidas из Wales Bonner. Футбольная эстетика, которую они транслируют, пришлась по душе модницам со всего мира. Поэтому отхватить кроссовки из коллаборации довольно непросто. Но подобные модели есть I в других брендах.

ЦВЕТНЫЕ

В этом сезоне особую популярность приобрели разноцветные модели. Они станут тем же ярким акцентом в образе, который всегда хочется добавить весной. Голубые, красные, зеленые – выбирайте по своему вкусу.

В стиле ретро

Ретро-кроссовки уже успели прижиться в наших гардеробах. Вот и хорошо, потому что в этом сезоне они остаются в топе. Идеальны для создания разных образов, от минималистичных до сложных.

CONVERSE

Вообще, кеды Converse вне времени. Их смело можно отнести к обувной базе. Но у них бывают взлеты I падения в мире моды. В этом сезоне наблюдается активный взлет. Вместе с классическими низкими популярны также хайтопы.

БЕЛЫЕ МИНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ

Вне трендов, вне времени. Если и существует универсальная обувь — это пара белых кроссовок. Подходят к большинству образов I буквально спасают во всех непонятных стилистических ситуациях.

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