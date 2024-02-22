Только для самых смелых модниц: пять самых противоречивых трендов 2024 года (фото)

Узнайте, хватит ли у вас решительности

Каждый сезон возникают новые тренды, о которых должны знать леди, стремящиеся выглядеть стильно в 2024 году. При этом одни тенденции навсегда станут модными, а другие — пропадут с такой же скоростью, с которой появились.

Большинство новинок — универсальны и понравятся многим, ну а некоторые покажутся чересчур вызывающими. Вместе с Vogue давайте узнаем, какие тренды 2024 года вызвали больше всего споров.

Модные тренды 2024 года — что носить

Юбка поверх штанов

Этот вариант пришелся по вкусу множеству модниц в 2010-х годах. Streetstyle-знаменитости охотно тестируют их в своих образах. Согласно недавним отчетам, число запросов по тренду "юбка поверх штанов" увеличилось почти на 40 процентов.

Винтаж — это всегда круто. Фото: Vogue

No pants

Этот тренд уже вписали в свои образы такие звезды, как Хейли Бибер, Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Пока что не заметны признаки, что эта мода будет скоротечной.

Вместо брюк выбирайте ультракороткие шорты. Фото: Vogue

Красные колготки

Больше не нужно думать, черные колготки надеть или телесные. И тот, и тот вариант стал скучным. Вернитесь в детство, надев красные колготы яркого оттенка.

Сочетайте красный аксессуар с тотальным черным. Фото: Vogue

Джинсы подковы

Эта модель вызывает такое же количество споров, как и возвращение узкого фасона. Впечатляющий тренд, на который решатся не все.

Даже спорный фасон может выглядеть стильно. Фото: Vogue

Юбка слип

Эта модель возвращает нас в 90-е годы. Тренд довольно спорный, но весьма универсальный — носите ее с кардиганом, рубашкой оверсайз или футболкой.

В 2024 году юбка слип должна быть в каждом гардеробе. Фото: instagram.com/hoskelsa

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