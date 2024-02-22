Только для самых смелых модниц: пять самых противоречивых трендов 2024 года (фото)
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Узнайте, хватит ли у вас решительности
Каждый сезон возникают новые тренды, о которых должны знать леди, стремящиеся выглядеть стильно в 2024 году. При этом одни тенденции навсегда станут модными, а другие — пропадут с такой же скоростью, с которой появились.
Большинство новинок — универсальны и понравятся многим, ну а некоторые покажутся чересчур вызывающими. Вместе с Vogue давайте узнаем, какие тренды 2024 года вызвали больше всего споров.
Модные тренды 2024 года — что носить
- Юбка поверх штанов
Этот вариант пришелся по вкусу множеству модниц в 2010-х годах. Streetstyle-знаменитости охотно тестируют их в своих образах. Согласно недавним отчетам, число запросов по тренду "юбка поверх штанов" увеличилось почти на 40 процентов.
- No pants
Этот тренд уже вписали в свои образы такие звезды, как Хейли Бибер, Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Пока что не заметны признаки, что эта мода будет скоротечной.
- Красные колготки
Больше не нужно думать, черные колготки надеть или телесные. И тот, и тот вариант стал скучным. Вернитесь в детство, надев красные колготы яркого оттенка.
- Джинсы подковы
Эта модель вызывает такое же количество споров, как и возвращение узкого фасона. Впечатляющий тренд, на который решатся не все.
- Юбка слип
Эта модель возвращает нас в 90-е годы. Тренд довольно спорный, но весьма универсальный — носите ее с кардиганом, рубашкой оверсайз или футболкой.
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