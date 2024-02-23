Свитшот и юбка: пять модных формул, которые добавят градус стиля в ваш образ (фото)
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Есть ли определенные правила для сочетания свитшота с юбкой? Мы не можем утверждать на все сто процентов. Но некоторые идеи в трендах 2024 года определенно заслуживают внимания.
Vogue предлагает пять стильных вариантов. Они действительно могут послужить вам вдохновением при создании вашего образа!
Как модно носить свитшот — пять лучших идей
- Серый свитшот с короткой юбкой
Идеальное сочетание серого свитшота с мини-юбкой. Добавьте сверху кожаную куртку свободного кроя и классические темные гольфы для завершения образа.
- Яркий свитшот с юбкой в форме буквы "А"
Практичный и стильный образ с ярким свитшотом и широкой юбкой А-силуэта. Выберите свитшот оверсайз без кармана спереди, чтобы не добавлять лишний объем на талии. Юбка должна быть с завышенной талией и очень расклешенным силуэтом.
- Свитшот на молнии с прямой мини-юбкой
Игра с многослойностью и серым цветом. Этот образ включает свитшот на молнии в сочетании с черной прямой мини-юбкой, серыми колготками и леопардовыми туфлями.
- Свитшот с фактурной юбкой-карандаш
Неожиданное сочетание, которое вы можете с уверенностью применить для вечерних выходов! Просто совместите свитшот с кожаной юбкой прямого кроя или с юбкой-карандаш, украшенной блестящими пайетками.
- Свитшот свободного кроя с юбкой из фатина или кружева
Контрастное сочетание большого черного свитшота с атласной юбкой с кружевными краями или тюлевой моделью. Дополните образ ботинками на каблуке для придания непринужденности.
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