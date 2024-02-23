Свитшот и юбка: пять модных формул, которые добавят градус стиля в ваш образ (фото)

Вдохновляйтесь и будьте на пике трендов

Есть ли определенные правила для сочетания свитшота с юбкой? Мы не можем утверждать на все сто процентов. Но некоторые идеи в трендах 2024 года определенно заслуживают внимания.

Vogue предлагает пять стильных вариантов. Они действительно могут послужить вам вдохновением при создании вашего образа!

Как модно носить свитшот — пять лучших идей

Серый свитшот с короткой юбкой

Идеальное сочетание серого свитшота с мини-юбкой. Добавьте сверху кожаную куртку свободного кроя и классические темные гольфы для завершения образа.

Винтажные кроссовки идеально дополнят образ. Фото: Vogue

Яркий свитшот с юбкой в форме буквы "А"

Практичный и стильный образ с ярким свитшотом и широкой юбкой А-силуэта. Выберите свитшот оверсайз без кармана спереди, чтобы не добавлять лишний объем на талии. Юбка должна быть с завышенной талией и очень расклешенным силуэтом.

Выбирайте минималистичный фасон юбки. Фото: Vogue

Свитшот на молнии с прямой мини-юбкой

Игра с многослойностью и серым цветом. Этот образ включает свитшот на молнии в сочетании с черной прямой мини-юбкой, серыми колготками и леопардовыми туфлями.

Леопардовый принт на обуви — вновь на пике трендов. Фото: Vogue

Свитшот с фактурной юбкой-карандаш

Неожиданное сочетание, которое вы можете с уверенностью применить для вечерних выходов! Просто совместите свитшот с кожаной юбкой прямого кроя или с юбкой-карандаш, украшенной блестящими пайетками.

Вы будете неотразимы на любом мероприятии. Фото: Vogue

Свитшот свободного кроя с юбкой из фатина или кружева

Контрастное сочетание большого черного свитшота с атласной юбкой с кружевными краями или тюлевой моделью. Дополните образ ботинками на каблуке для придания непринужденности.

Пикантное сочетание стилей сделает ваш образ уникальным. Фото: Vogue

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