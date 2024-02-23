Світшот та спідниця: п’ять модних формул, які додадуть градус стилю у ваш образ (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Надихайтеся та будьте на піку трендів
Чи є певні правила для поєднання світшота зі спідницею? Ми не можемо стверджувати на всі сто відсотків. Але деякі ідеї в трендах 2024 року безперечно заслуговують на увагу.
Vogue пропонує 5 стильних варіантів. Вони дійсно можуть стати натхненням при створенні вашого образу!
Як модно носити світшот — п’ять найкращих ідей
- Сірий світшот із короткою спідницею
Ідеальне поєднання сірого світшота з мініспідницею. Додайте зверху шкіряну куртку вільного крою та класичні темні гольфи для завершення образу.
- Яскравий світшот зі спідницею у формі літери "А"
Практичний та стильний образ з яскравим світшотом та широкою спідницею А-силуету. Виберіть світшот оверсайз без кишені спереду, щоб не додавати зайвого об’єму на талії. Спідниця має бути із завищеною талією та дуже розкльошеним силуетом.
- Світшот на блискавці з прямою мініспідницею
Гра з багатошаровістю та сірим кольором. Цей образ включає світшот на блискавці у поєднанні з чорною прямою мініспідницею, сірими колготками та леопардовими туфлями.
- Світшот з фактурною спідницею-олівцем
Несподіване поєднання, яке ви можете впевнено застосувати для вечірніх виходів! Просто поєднайте світшот зі шкіряною спідницею прямого крою або зі спідницею-олівцем, прикрашеною блискучими паєтками.
- Світшот вільного крою зі спідницею з фатину або мережива
Контрастне поєднання великого чорного світшота з атласною спідницею з мереживними краями або моделлю з тюлю. Доповніть образ черевиками на підборах для надання невимушеності.
Раніше "Телеграф" розповідав, як носять кардигани знаменитості світу моди. Ці п’ять стильних луків напевно вразять вашу уяву!