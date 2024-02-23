Світшот та спідниця: п’ять модних формул, які додадуть градус стилю у ваш образ (фото)

Надихайтеся та будьте на піку трендів

Чи є певні правила для поєднання світшота зі спідницею? Ми не можемо стверджувати на всі сто відсотків. Але деякі ідеї в трендах 2024 року безперечно заслуговують на увагу.

Vogue пропонує 5 стильних варіантів. Вони дійсно можуть стати натхненням при створенні вашого образу!

Як модно носити світшот — п’ять найкращих ідей

Сірий світшот із короткою спідницею

Ідеальне поєднання сірого світшота з мініспідницею. Додайте зверху шкіряну куртку вільного крою та класичні темні гольфи для завершення образу.

Вінтажні кросівки ідеально доповнять образ. Фото: Vogue

Яскравий світшот зі спідницею у формі літери "А"

Практичний та стильний образ з яскравим світшотом та широкою спідницею А-силуету. Виберіть світшот оверсайз без кишені спереду, щоб не додавати зайвого об’єму на талії. Спідниця має бути із завищеною талією та дуже розкльошеним силуетом.

Вибирайте мінімалістичний фасон спідниці. Фото: Vogue

Світшот на блискавці з прямою мініспідницею

Гра з багатошаровістю та сірим кольором. Цей образ включає світшот на блискавці у поєднанні з чорною прямою мініспідницею, сірими колготками та леопардовими туфлями.

Леопардовий принт на взутті — знову на піку трендів. Фото: Vogue

Світшот з фактурною спідницею-олівцем

Несподіване поєднання, яке ви можете впевнено застосувати для вечірніх виходів! Просто поєднайте світшот зі шкіряною спідницею прямого крою або зі спідницею-олівцем, прикрашеною блискучими паєтками.

Ви будете неперевершені на будь-якому заході. Фото: Vogue

Світшот вільного крою зі спідницею з фатину або мережива

Контрастне поєднання великого чорного світшота з атласною спідницею з мереживними краями або моделлю з тюлю. Доповніть образ черевиками на підборах для надання невимушеності.

Пікантне поєднання стилів зробить ваш образ унікальним. Фото: Vogue

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