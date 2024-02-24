Готовимся к весне: топ-5 фасонов курток на новый сезон, которые будут в тренде
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Подготовьте гардероб к весеннему сезону
Скоро наступит весна и самое время задуматься об обновлении своего гардероба. В новом сезоне в тренде будут пять фасонов курток, в которых будет комфортно, а выглядят они очень стильно. "Телеграф" уже рассказывал, какие оттенки, принты и фасоны будут в тренде этой весной, а сегодня делится, какие куртки будут в моде этой весной.
Среди главных трендов верхней одежды нового сезона пять фасонов — это стеганные куртки, бомберы, куртка "Тедди", косухи и жилетки, пишет gazeta.ua. Предлагаем узнать о них подробнее.
Стеганая куртка
Этот фасон курток так полюбился модницам, что не теряет свою актуальность вот уже несколько сезонов. Такая куртка хорошо сочетается с джинсами, лонгсливами, кроссами и ботинками.
Бомбер
Тренд на бомберы также остается с нами в новом весеннем сезоне. Однако этой весной кроме базовых оттенков, стоит присмотреться к более ярким — красному, зеленому и синему.
Куртка "Тедди"
Такая куртка этой весной подарит особенный уют и тепло. Она прекрасно сочетается и со спортивным стилем, и с более классическим и элегантным.
Косуха
Косухи, как неумирающая классика, также будут в тренде весной 2024 года. Такая кожанка, как незаменимый атрибут в весеннем гардеробе, позволяют создавать крутые образы с ноткой бунтарства.
Жилетка
Очень удобные и практичные жилетки снова возвращаются в тренды. Этой весной особой популярности набирают более длинные стеганые модели жилетов.
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