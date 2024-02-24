Готовимся к весне: топ-5 фасонов курток на новый сезон, которые будут в тренде

Подготовьте гардероб к весеннему сезону

Скоро наступит весна и самое время задуматься об обновлении своего гардероба. В новом сезоне в тренде будут пять фасонов курток, в которых будет комфортно, а выглядят они очень стильно. "Телеграф" уже рассказывал, какие оттенки, принты и фасоны будут в тренде этой весной, а сегодня делится, какие куртки будут в моде этой весной.

Среди главных трендов верхней одежды нового сезона пять фасонов — это стеганные куртки, бомберы, куртка "Тедди", косухи и жилетки, пишет gazeta.ua. Предлагаем узнать о них подробнее.

Стеганая куртка

Этот фасон курток так полюбился модницам, что не теряет свою актуальность вот уже несколько сезонов. Такая куртка хорошо сочетается с джинсами, лонгсливами, кроссами и ботинками.

Фото: Pinterest

Бомбер

Тренд на бомберы также остается с нами в новом весеннем сезоне. Однако этой весной кроме базовых оттенков, стоит присмотреться к более ярким — красному, зеленому и синему.

Фото: Pinterest

Куртка "Тедди"

Такая куртка этой весной подарит особенный уют и тепло. Она прекрасно сочетается и со спортивным стилем, и с более классическим и элегантным.

Фото: Pinterest

Косуха

Косухи, как неумирающая классика, также будут в тренде весной 2024 года. Такая кожанка, как незаменимый атрибут в весеннем гардеробе, позволяют создавать крутые образы с ноткой бунтарства.

Фото: Pinterest

Жилетка

Очень удобные и практичные жилетки снова возвращаются в тренды. Этой весной особой популярности набирают более длинные стеганые модели жилетов.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких пяти украшений нужно отказаться в 2024 году. Будете выглядеть дешево и не стильно.