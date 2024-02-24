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Готуємось до весни: топ-5 фасонів курток на новий сезон, які будуть в тренді (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Головні тренди верхнього одягу на весну 2024 Новина оновлена 24 лютого 2024, 08:44
Головні тренди верхнього одягу на весну 2024. Фото Pinterest

Підготуйте гардероб до весняного сезону

Незабаром настане весна і час задуматися про оновлення свого гардеробу. У новому сезоні у тренді будуть п’ять фасонів курток, у яких буде комфортно, а виглядають вони дуже стильно. "Телеграф" вже розповідав, які відтінки, принти та фасони будуть у тренді цієї весни, а сьогодні ділиться, які куртки будуть модними в новому сезоні.

Серед головних трендів верхнього одягу нового сезону п’ять фасонів — це стьобані куртки, бомбери, куртка "Тедді", косухи та жилети, пише gazeta.ua. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Стьобана куртка

Цей фасон курток так сподобався модницям, що не втрачає своєї актуальності вже кілька сезонів. Така куртка добре поєднується з джинсами, лонгслівами, кросами та черевиками.

стьобана куртка
Фото: Pinterest

Бомбер

Тренд на бомбери також залишається з нами у новому весняному сезоні. Однак цієї весни крім базових відтінків, варто придивитися до яскравіших — червоного, зеленого та синього.

Бомбер
Фото: Pinterest

Куртка "Тедді"

Така куртка цієї весни подарує особливий затишок та тепло. Вона чудово поєднується і зі спортивним стилем, і з більш класичним та елегантним.

куртка на весну
Фото: Pinterest

Косуха

Косухи, як невмираюча класика, також будуть у тренді навесні 2024 року. Така шкірянка, як незамінний атрибут у весняному гардеробі, дозволяє створювати круті образи з ноткою бунтарства.

косуха на весну
Фото: Pinterest

Жилетка

Дуже зручні та практичні жилети знову повертаються у тренди. Цієї весни особливої популярності набирають більш довгі стьобані моделі жилетів.

жилет на весну
Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, від яких п’яти прикрас потрібно відмовитись у 2024 році. Будете виглядати дешево та не стильно.

Теги:
#Стиль #Тренди #Мода на весну