Цветочный, леопардовый или в полоску: какие принты в моде в сезоне весна-лето 2024 (фото)

Выбирайте принты, которые актуальны в этом сезоне

Уже через несколько дней весна, а значит, пора добавлять в свой гардероб стильные вещи с трендовыми принтами. В новом сезоне в моде яркие цвета и смелые дизайны. Ранее мы писали о главных трендах весны 2024 года, а теперь делимся, какие принты в моде в этом сезоне.

Принты очень важны в любом образе. Они могут сделать лук более ярким или же придать элегантности. Об этом пишет Фокус.

Трендовые принты весной 2024

Ретро горох

Этот классический принт снова в моде. Он придает любому образу легкости и веселья. Этот принт не должен быть слишком мелким, но не слишком большим.

Цветы в эффекте негатива

Такой принт очень неординарен, но очень актуален в этом сезоне. Цветочный узор в тренде, пропущенный через фильтр негатива. Цветочный принт можно совмещать с простыми монохромными элементами гардероба.

Клетчатый узор

Этот дизайн особенно актуален. Он состоит из разных геометрических фигур. Такой узор подойдет и для повседневных, и для праздничных образов. Каждый год этот принт становится все более популярным. В этом году он появится на платьях и юбках.

Леопард

Этот принт стал классическим. Он добавляет к образам дерзости, однако выглядит очень стильно и эффектно.

Полоска

Весной будет актуален дизайн с тонкими полосами. Этот принт будет хорошо выглядеть на рубашках, костюмах и даже галстуках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие кроссовки будут в моде весной 2024 года. Мы поделились самыми актуальными моделями.