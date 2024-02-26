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В новом сезоне не обойдетесь без этих вещей: Андре Тан назвал главные тренды весны 2024 года (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Андре Тан назвал тренды весны 2024 года
Андре Тан назвал тренды весны 2024 года. Фото instagram.com/andre_tan_official

Вы точно захотите добавить в свой гардероб эти тренды

Весна – время для создания стильных, ярких и гармоничных образов. В этом сезоне стоит купить некоторые вещи, чтобы быть в тренде и выглядеть модно. Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал главные тренды весны 2024 года. А раньше мы рассказывали, какие кроссовки будут в моде в новом сезоне.

Дизайнер выделил элементы гардероба, которые весной 2024 года будут особенно актуальными. Андре Тан поделился ими на своей странице в Instagram.

Тренды весны 2024

Спущенные плечи

Этот тренд уже несколько сезонов актуален и он не оставит нас и в новом сезоне. Открытые плечи – это не только модно, но и очень сексуально.

Открытые плечи — тренд весны 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Белый цвет

Это цвет невинности, по словам дизайнера. Он смотрится прекрасно и самостоятельно, и в комбинациях с другими вещами и оттенками.

Белый цвет — тренд 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Многослойность

Этот тренд пришел к нам еще с прошлого сезона. Сочетание топов с рубашками, пиджаками и плащами – очень хорошее решение для стильных людей.

Многослойность – тренд весны 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Цветы

Большие красные цветы – тренд этой весной. Такой модный элемент точно стоит добавить в свой гардероб этой весной. Массивные цветы прекрасно украсят и юбки, и платья, и чокеры.

Цветочные принты — тренд 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Сочетание белого и черного

Следует рассмотреть эту комбинацию с другой стороны. Лучше сочетать эти цвета в неравных пропорциях – один цвет должен преобладать в образе.

Белое и черное — тренд 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Заниженная талия

Этот тренд наиболее актуален в платьях. Они должны быть приталенными и с пышными юбками, начинающимися в области бедер, а не на талии.

Заниженная талия тренд 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

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#Мода #Стиль #Тренды