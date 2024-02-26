В новом сезоне не обойдетесь без этих вещей: Андре Тан назвал главные тренды весны 2024 года (фото)
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Вы точно захотите добавить в свой гардероб эти тренды
Весна – время для создания стильных, ярких и гармоничных образов. В этом сезоне стоит купить некоторые вещи, чтобы быть в тренде и выглядеть модно. Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал главные тренды весны 2024 года. А раньше мы рассказывали, какие кроссовки будут в моде в новом сезоне.
Дизайнер выделил элементы гардероба, которые весной 2024 года будут особенно актуальными. Андре Тан поделился ими на своей странице в Instagram.
Тренды весны 2024
Спущенные плечи
Этот тренд уже несколько сезонов актуален и он не оставит нас и в новом сезоне. Открытые плечи – это не только модно, но и очень сексуально.
Белый цвет
Это цвет невинности, по словам дизайнера. Он смотрится прекрасно и самостоятельно, и в комбинациях с другими вещами и оттенками.
Многослойность
Этот тренд пришел к нам еще с прошлого сезона. Сочетание топов с рубашками, пиджаками и плащами – очень хорошее решение для стильных людей.
Цветы
Большие красные цветы – тренд этой весной. Такой модный элемент точно стоит добавить в свой гардероб этой весной. Массивные цветы прекрасно украсят и юбки, и платья, и чокеры.
Сочетание белого и черного
Следует рассмотреть эту комбинацию с другой стороны. Лучше сочетать эти цвета в неравных пропорциях – один цвет должен преобладать в образе.
Заниженная талия
Этот тренд наиболее актуален в платьях. Они должны быть приталенными и с пышными юбками, начинающимися в области бедер, а не на талии.
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