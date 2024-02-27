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Как выглядеть стильно без усилий: собираем капсульный гардероб на 2024 год (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Правильно подобранная капсула подойдет на все случаи жизни
Правильно подобранная капсула подойдет на все случаи жизни. Фото Freepik

Мы подскажем, какие вещи должны быть в вашем гардеробе

При походе за покупками мы часто сталкиваемся с разнообразными вопросами. Сколько раз я одену эту вещь, с чем она сочетается, действительно ли мне это нужно? И самый главный вопрос — входит ли она в тренды года?

В этом контексте важно помнить о капсульном гардеробе — собрании универсальных, качественных и классических вещей, которые легко комбинируются между собой. Как отмечает Vogue, такой подход не только помогает экономить деньги, время и энергию, но и делает процесс выбора одежды более осознанным.

Как собрать капсульный гардероб на 2024 год

Собирая капсульный гардероб, обратите внимание на несколько ключевых вещей:

  • объемный блейзер;
  • свободные штаны;
  • пуховик.

При выборе цветовых решений предпочтение стоит отдавать нейтральным оттенкам. Это поможет создать базовый гардероб, который будет актуален на протяжении многих сезонов.

Кроме того, не забудьте о джинсах и длинном тренче, которые являются основой повседневного гардероба. Также необходимый элемент — черное платье на каждый день, которое является идеальным вариантом для различных ситуаций.

Универсальные сандалии, кроссовки и черные туфли на каблуке дополнят ваш арсенал и позволят создавать разнообразные образы в зависимости от обстоятельств. Наконец, вместительная сумка станет незаменимым аксессуаром, помогая удобно организовать вашу повседневную жизнь.

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Фото: Vogue
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Фото: Vogue
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Фото: Vogue
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Фото: Vogue
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Фото: Vogue
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Фото: Vogue
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Фото: Vogue
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Фото: Vogue
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Фото: Vogue

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие стильные луки в трендах сезона наверняка поразят ваше воображение. Посмотрите и убедитесь сами.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды