Як виглядати стильно без зусиль: збираємо капсульний гардероб на 2024 рік (фото)

Ми підкажемо, які речі мають бути у вашому гардеробі

При поході за покупками ми часто зустрічаємося з різноманітними питаннями. Скільки разів я одягну цю річ, з чим вона поєднується, чи справді це мені потрібно? І найголовніше питання — чи входить вона до трендів року ?

У цьому контексті важливо пам’ятати про капсульний гардероб — зібрання універсальних, якісних та класичних речей, які легко комбінуються між собою. Як зазначає Vogue, такий підхід не лише допомагає економити гроші, час та енергію, а й робить процес вибору одягу усвідомленішим.

Як зібрати капсульний гардероб на 2024 рік

Збираючи капсульний гардероб, зверніть увагу на кілька ключових речей:

об’ємний блейзер;

вільні штани;

пуховик.

При виборі колірних рішень перевагу варто віддавати нейтральним відтінкам. Це допоможе створити базовий гардероб, який буде актуальним упродовж багатьох сезонів.

Крім того, не забудьте про джинси та довгий тренч, які є основою повсякденного гардероба. Також необхідний елемент — чорна сукня на кожен день, яка є ідеальним варіантом для різних ситуацій.

Універсальні сандалії, кросівки та чорні туфлі на підборах доповнять ваш арсенал та дозволять створювати різноманітні образи залежно від обставин. Нарешті містка сумка стане незамінним аксесуаром, допомагаючи зручно організувати ваше повсякденне життя.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, які стильні луки у трендах сезону напевно вразять вашу уяву. Подивіться та переконайтесь самі.