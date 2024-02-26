Блейзер "песочные часы": семь стильных луков, которые приведут вас в восторг (фото)

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Блейзер "песочные часы" стал неотъемлемой частью гардероба многих модниц, по праву завоевав свое место в трендах сезона. Хотя блейзер, как базовый элемент гардероба, иногда уходит от правил и предпочитает классические варианты, новая интерпретация этой вещи заставляет нас выйти из зоны комфорта.

Как отмечает Vogue, блейзер в форме песочных часов отлично подчеркивает талию, создавая акцент на плечах и бедрах. Представленный на показе Alexander McQueen "осень-зима" 2023/2024, он был одновременно строгим и ярким, а Balmain сделали упор на роскошных вечерних образах.

Этот крой блейзера идеально подходит для выделения силуэта и уже завоевал сердца знаменитостей. Виктория Бекхэм добавила его в свой гардероб еще в 2018 году, а Рози Хантингтон-Уайтли носит его как платье, демонстрируя полный безупречный образ вечером и сочетая с топом и шортами днем. Кристин Сентенера, основательница it-бренда Wardrobe.NYC, также сделала блейзер "песочные часы" одним из ключевых элементов своего стиля. Чаще всего она предпочитает сочетать его с леггинсами и парой обуви на каблуке.

Фото: Vogue

Показ Alexander McQueen. Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Показ Balmain. Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

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