Трендовый контрастный маникюр: как придать своим ногтям оригинальности этой весной (фото)

Этот смелый тренд поможет вам выделиться

Контрастный маникюр — это отличный способ подчеркнуть свой стильный городской образ. Этот смелый тренд позволяет выделиться и может быть воплощен в различных вариациях.

Каким будет контрастный маникюр весной 2024 года, поделились эксперты издания joy-pup. Геометрические формы и линии стали одним из наиболее актуальных направлений в контрастном маникюре.

Маникюр "геометрия"

Игра с абстрактными узорами на ногтях придает маникюру современный и стильный вид. Попробуйте экспериментировать с различными формами, такими как треугольники, полосы и кривые линии.

Цветовые контрасты

Использование контрастных оттенков является важным элементом весеннего маникюра. Например, сочетание белого цвета с черным может создать потрясающий эффект.

Контрастный френч

Традиционный френч можно освежить, выбрав правильные контрастные элементы. Попробуйте использовать яркие оттенки, прозрачные кончики ногтей, блестки и принты.

Сочетание разных текстур

Контраст можно создать не только с помощью цвета, но и с использованием различных текстур. Например, сочетание глянцевого и матового покрытий на одном ногте или эксперименты с текстурами, такими как мраморные эффекты, будет прекрасным выбором для модниц.

Микс материалов

Комбинирование различных материалов, таких как фольга, стразы или наклейки, с простым лаком для ногтей создает увлекательный контраст и добавляет маникюру блеска.

Ранее мы рассказывали об антитрендах маникюра в 2024 году. В "черный список" вошли три дизайна, которые уже давно устарели.