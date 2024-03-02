Трендовый контрастный маникюр: как придать своим ногтям оригинальности этой весной (фото)
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Этот смелый тренд поможет вам выделиться
Контрастный маникюр — это отличный способ подчеркнуть свой стильный городской образ. Этот смелый тренд позволяет выделиться и может быть воплощен в различных вариациях.
Каким будет контрастный маникюр весной 2024 года, поделились эксперты издания joy-pup. Геометрические формы и линии стали одним из наиболее актуальных направлений в контрастном маникюре.
Маникюр "геометрия"
Игра с абстрактными узорами на ногтях придает маникюру современный и стильный вид. Попробуйте экспериментировать с различными формами, такими как треугольники, полосы и кривые линии.
Цветовые контрасты
Использование контрастных оттенков является важным элементом весеннего маникюра. Например, сочетание белого цвета с черным может создать потрясающий эффект.
Контрастный френч
Традиционный френч можно освежить, выбрав правильные контрастные элементы. Попробуйте использовать яркие оттенки, прозрачные кончики ногтей, блестки и принты.
Сочетание разных текстур
Контраст можно создать не только с помощью цвета, но и с использованием различных текстур. Например, сочетание глянцевого и матового покрытий на одном ногте или эксперименты с текстурами, такими как мраморные эффекты, будет прекрасным выбором для модниц.
Микс материалов
Комбинирование различных материалов, таких как фольга, стразы или наклейки, с простым лаком для ногтей создает увлекательный контраст и добавляет маникюру блеска.
Ранее мы рассказывали об антитрендах маникюра в 2024 году. В "черный список" вошли три дизайна, которые уже давно устарели.