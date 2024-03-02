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Трендовий контрастний манікюр: як надати своїм нігтям оригінальності цієї весни (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Геометрія включена у тренди нейл-арту навесні 2024 Новина оновлена 02 березня 2024, 20:51
Геометрія включена у тренди нейл-арту навесні 2024. Фото instagram

Цей сміливий тренд допоможе вам виділитися

Контрастний манікюр — це чудовий спосіб підкреслити свій стильний міський образ. Цей сміливий тренд дозволяє виділитись і може бути втілений у різних варіаціях.

Яким буде контрастний манікюр навесні 2024 року, поділилися експерти видання joy-pup. Геометричні форми та лінії стали одним із найбільш актуальних напрямків у контрастному манікюрі.

Манікюр "геометрія"

Гра з абстрактними візерунками на нігтях надає манікюру сучасного та стильного вигляду. Спробуйте експериментувати з різними формами, такими як трикутники, смуги та криві лінії.

контрастний червоний манікюр

Колірні контрасти

Використання контрастних відтінків є важливим елементом весняного манікюру. Наприклад, поєднання білого кольору з чорним може створити приголомшливий ефект.

чорно-білий манікюр

Контрастний френч

Традиційний френч можна освіжити, вибравши правильні контрастні елементи. Спробуйте використати яскраві відтінки, прозорі кінчики нігтів, блискітки та принти.

зелений французький манікюр френч

Поєднання різних текстур

Контраст можна створити не лише за допомогою кольору, але й за допомогою різних текстур. Наприклад, поєднання глянсового та матового покриттів на одному нігті або експерименти з текстурами, такими як мармурові ефекти, буде чудовим вибором для модниць.

жовтий манікюр

Мікс матеріалів

Комбінування різних матеріалів, таких як фольга, стрази або наклейки, із простим лаком для нігтів створює захоплюючий контраст та додає манікюру блиску.

фіолетовий манікюр з блискітками

Раніше ми розповідали про антитренди манікюру у 2024 році. До "чорного списку" увійшли три дизайни, які вже давно застаріли.

Теги:
#Мода #Манікюр #Стиль #Тренди