Трендовий контрастний манікюр: як надати своїм нігтям оригінальності цієї весни (фото)

Цей сміливий тренд допоможе вам виділитися

Контрастний манікюр — це чудовий спосіб підкреслити свій стильний міський образ. Цей сміливий тренд дозволяє виділитись і може бути втілений у різних варіаціях.

Яким буде контрастний манікюр навесні 2024 року, поділилися експерти видання joy-pup. Геометричні форми та лінії стали одним із найбільш актуальних напрямків у контрастному манікюрі.

Манікюр "геометрія"

Гра з абстрактними візерунками на нігтях надає манікюру сучасного та стильного вигляду. Спробуйте експериментувати з різними формами, такими як трикутники, смуги та криві лінії.

Колірні контрасти

Використання контрастних відтінків є важливим елементом весняного манікюру. Наприклад, поєднання білого кольору з чорним може створити приголомшливий ефект.

Контрастний френч

Традиційний френч можна освіжити, вибравши правильні контрастні елементи. Спробуйте використати яскраві відтінки, прозорі кінчики нігтів, блискітки та принти.

Поєднання різних текстур

Контраст можна створити не лише за допомогою кольору, але й за допомогою різних текстур. Наприклад, поєднання глянсового та матового покриттів на одному нігті або експерименти з текстурами, такими як мармурові ефекти, буде чудовим вибором для модниць.

Мікс матеріалів

Комбінування різних матеріалів, таких як фольга, стрази або наклейки, із простим лаком для нігтів створює захоплюючий контраст та додає манікюру блиску.

Раніше ми розповідали про антитренди манікюру у 2024 році. До "чорного списку" увійшли три дизайни, які вже давно застаріли.